﻿Automobilclub testet: Park+Ride-Platz am „Völki“ fällt glatt durch

Leipzig. Mit Klemmbrett und Checkliste stehen sie auf dem Parkplatz vor dem Völkerschlachtdenkmal: „Gut beleuchtet ist er. Der Bodenbelag könnte jedoch besser sein, ist nicht barrierefrei. Das ist für Rollstuhlfahrer schlecht, aber auch für Menschen mit Rollator“, sagt Falk Hoffmann. Der 34-Jährige ist Regionalbeauftragter des Auto Clubs Europa (ACE) für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der derzeit bundesweit gemeinsam mit Ehrenamtlichen Park+Ride-Plätze testet.

Dabei werden in 250 Kommunen bundesweit Stichproben vorgenommen. Unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ sind rund 700 Ehrenamtliche auf Mission geschickt worden. Ziel sei es, sich einen Überblick zu verschaffen, auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzustoßen und gegebenenfalls Lob auszusprechen. „Wir sind zwar ein Autoclub, aber eben auch ein Mobilitätsbegleiter.“ Am besten sei, wenn Pendlerinnen und Pendlern der Umstieg am Stadtrand gelingt. Durch stockenden Verkehr, Staus vor und in den Citys verlängere sich für sie oft der Weg zur Arbeit. Das kostet Nerven. Ein attraktives P+R-Angebot könne da helfen, sicherer und stressfrei ans Ziel zu kommen. Auf diese Weise sinke sogar die Umweltbelastung durch Emissionen.

ACE macht nur Stichproben

Getestet werden jeweils die Kategorien Angebot & Ausstattung, Barrierefreiheit, Sicherheit – wichtig gerade in der Dunkelheit! – sowie zusätzliche Mobilitätsangebote. Ein Plus sind da neben der Nähe zu Bus und Straßenbahn beispielsweise E-Roller, Leihfahrräder oder Taxi-Stellplätze. Gewertet wird auf einer Skala von 0 bis 16 Punkten. So richtig repräsentativ ist das allerdings nicht, zumal einige Standorte – in Leipzig etwa am Schönauer Ring und in Lausen – gänzlich außen vor bleiben. „Die Bilanz in Leipzig ist ziemlich durchwachsen“, konstatiert Hoffmann. So sei der Park+Ride-Platz am Völkerschlachtdenkmal mit 5,5 Punkten „durchgefallen“. „Eine Ladesäule für E-Autos fehlt völlig. Es gibt keine Abstellflächen für Fahrräder oder zusätzliche Mobilitätsangebote wie E-Tretroller oder Car-Sharing“, nennt er Gründe.

Der ACE testet den Park+Ride-Platz am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Bei Falk Hoffmann, dem Regionalbeauftragten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, fällt er allerdings durch. © Quelle: André Kempner

Auch an der Bornaischen Straße 95A in Connewitz wurden gleich zwei Plätze zusammen getestet – am S-Bahnhof Connewitz und der Wendeschleife Klemmstraße. „Sie sind sehr klein und schlecht ausgeschildert“, sagt Anita Kern, die Kreisvorsitzende. Dafür gebe es E-Ladesäulen, E-Roller sowie eine gute Anbindung an Straßenbahn und Bus. Die Stadt selbst führt das Areal allerdings gar nicht als Park+Ride-Platz. Nicht bewertet wurde hingegen jener offizielle Platz vor dem Agra-Gelände in Dölitz, der nur bei großen Veranstaltungen zum Parken geöffnet wird und derzeit für den Ansturm der Wave-Gotik-Fans am Pfingstwochenende gesperrt ist.

Park+Ride an der Messe nur im Mittelfeld

Einbezogen wurde das Park+Ride-Areal an der Neuen Messe, das allerdings im unteren Mittelfeld landete. „Es hat eine große Anzahl von Stellplätzen, ist gut gelegen und an öffentliche Verkehrsmittel angeschlossen“, konstatiert Hoffmann. Eine E-Ladesäule fehle aber ebenso wie Car-Sharing, Leihräder und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sowie eine Auslastungsanzeige. Eine Toilette gibt es zwar – diese war aber versperrt. „Für eine Messestadt ist da noch viel Luft nach oben.“ Getestet wurde das Areal Gohlis-Nord in der Virchowstraße, welches am besten bewertet wurde – mit Car-Sharing, E-Rollern oder Barrierefreiheit. Das ist allerdings kein offizieller Park+Ride-Platz der Stadt. Und auch der Park+Ride-Platz am Bahnhof in Taucha kam gut weg.

Kam beim Test des Auto Clubs Europa (ACE) am besten weg: Der Platz in der Virchowstraße in Gohlis-Nord. Offiziell hat ihn die Stadt allerdings nicht als Park+Ride-Platz ausgewiesen. Er wird auch von vielen Anwohnern genutzt. © Quelle: André Kempner

„Ein Plus für Leipzig ist, dass alle Park+Ride-Plätze kostenfrei sind. Das ist keineswegs überall der Fall“, so Hoffmann, der auf Weimar oder Saalfeld verweist. „Der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist aber überall gut.“ Am Ende wird der Club, der bundesweit 630 000 Mitglieder hat, das Ergebnis auswerten. Wie im Vorjahr den Rastplatz-Test. Wie Leipzig da abschneidet, wird sich zeigen. Die Stadtverwaltung hat bereits vom Stadtrat den Auftrag, das Park+Ride-Angebot in Leipzig grundlegend zu überarbeiten und zu verbessern. Das Verkehrs- und Tiefbauamt will noch in diesem Jahr Ergebnisse vorlegen, heißt es im Rathaus.

