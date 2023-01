﻿Ermittlungen gegen Leipziger Ärzte: Wie sicher sind die Patientendaten?

Leipzig. Drei Monate nach der großangelegten Razzia in 30 Arztpraxen sowie medizinischen Versorgungszentren und Geschäftsräumen in Leipzig und weiteren Städten dauern die Ermittlungen noch an. Die bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Patientendaten würden dabei vertraulich behandelt, versicherte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage.

Im Oktober vergangenen Jahres hatten insgesamt 300 Einsatzkräfte medizinische Einrichtungen der Acquaklinik durchsucht und dabei umfangreiches Beweismaterial wie Geschäftsunterlagen, Handys und Computer sichergestellt. Grundlage dafür war ein Ermittlungsverfahren gegen zehn Ärzte und zwei kaufmännische Führungskräfte. Im Visier haben die Behörden Verantwortliche der Kopfzentrum-Gruppe. Das medizinische Versorgungszentrum betreibt im Osten Deutschlands ein ganzes Netz von HNO-Praxen und stellt zumeist die Indikationen für Eingriffe.

Razzia im Oktober vorigen Jahres: Polizeifahrzeuge auf dem Gelände der Acquaklinik. © Quelle: Wolfgang Sens

Gegen sechs Beschuldigte besteht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Leipzig der Verdacht des Betruges. Sie sollen teilweise einzeln, teilweise gemeinschaftlich handelnd im Zeitraum von 2017 bis 2021 systematisch ärztliche Behandlungen unter Verstoß gegen den Grundsatz der peinlich genauen Leistungsabrechnung wissentlich und willentlich falsch gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) abgerechnet haben, so die Anklagebehörde. Außerdem geht es um den Verdacht der Körperverletzung, weil sechs Ärzte Operationen fehlerhaft ausgeführt haben sollen. Einige chirurgische Eingriffe sollen sogar aus rein wirtschaftlichen Interessen, ohne medizinische Notwendigkeit vorgenommen worden sein. Hinzu kommen Vorwürfe gegen drei Personen wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und Heilmittelwerbegesetz.

Sichtung der umfangreichen Beweismittel

Nach einem Vierteljahr gebe es noch keinen neuen Ermittlungsstand, teilte Staatsanwältin Christine Schumann mit. Allerdings war bereits kurz nach den Durchsuchungen erklärt worden, dass die Sichtung der umfangreichen Beweismittel mehrere Monate in Anspruch nehmen werde.

Die betroffenen Praxen sind nach Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung inzwischen wieder arbeitsfähig, so KVS-Sprecherin Katharina Bachmann-Bux. Auch die unmittelbar Tatverdächtigen dürften nach Auskunft der Staatsanwaltschaft weiter praktizieren. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Verunsicherung bei Patienten

Bei Patienten sorgten die Ermittlungen in mehrfacher Hinsicht für Verunsicherung. Vor allem auch wegen der Frage, wie sicher die beschlagnahmten Patientenunterlagen sind und wer Zugriff auf diese sensiblen Daten hat. „Die Staatsanwaltschaft unterliegt als staatliche Institution den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung“, erläuterte Behördensprecherin Schumann. „Hinzu kommen gesetzliche Regelungen und Verordnungen, zum Beispiel in der Strafprozessordnung oder in den Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren.“ Danach sei die Staatsanwaltschaft zwingend gehalten, die Ermittlungen vertraulich zu führen, Rücksicht auf die Betroffenen zu nehmen und auf die schutzwürdigen Interessen auch anderer Personen als der Beschuldigten zu achten. „In bestimmten Konstellationen ist die Verletzung von Dienstgeheimnissen sogar strafbewehrt“, so Schumann.