ADAC warnt zum Sommerferienbeginn vor Staus auf Sachsens Autobahnen

Dresden. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) Sachsen rechnet zum Ferienbeginn mit Staus auf den Autobahnen. Besonders hart treffe es die A 4, A 14 und A 17 zum Start der Sommerferien am 7. Juli, teilte der ADAC mit. Verstärkt werde die Lage dadurch, dass in den Tagen zuvor und danach die Ferienzeit in sieben weiteren Bundesländern startet – darunter auch bei den Nachbarn in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Außerdem müssen Reisende wegen vieler Baustellen mehr Zeit einplanen, so der ADAC. Aktuell gebe es kaum eine Autobahn, an der in der Ferienzeit nicht gebaut werde. Besonders schwierig wird es dem Verein zufolge zwischen dem Dreieck Nossen und dem Dreieck Dresden-Nord sowie weiter im Bereich der Tunnel „Königshainer Berge“. „Nicht vergessen! Sobald es staut, Rettungsgasse bilden“, erinnert der ADAC Sachsen.

Tipps für eine gute Fahrt

Der Verein empfiehlt Urlaubern mit Auto antizyklisch, also in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend beziehungsweise in der Nacht in den Urlaub zu starten. Zudem sollten Fahrer bei heißen Temperaturen ausgeruht starten und genügend Getränke dabei haben. Insbesondere Tee und Wasser eigneten sich gut.

Die Unfallexperten der Dekra empfehlen darüber hinaus, das Fahrzeug nicht zu überladen, da sich ansonsten das Fahrverhalten ändert und das Fahrzeug schneller ins Schleudern gerate. Außerdem ist im Falle von zu viel Ladung bei einer Verkehrskontrolle mit saftigen Bußgeldern zu rechnen, so die Experten.

Außerdem sollten Gepäck und sonstige Ladung gut gesichert sein, da gerade Koffer oder andere freiliegende Gegenstände bei einer Vollbremsung durch das Fahrzeug schleudern könnten – Netze und Spanngurte seien empfehlenswert. Ein Fahrerwechsel und Pausen alle zwei Stunden würden nicht schade, so die Dekra.

