﻿Fahrradfahren in Leipzig: Zwei Drittel fühlen sich auf dem Rad nicht sicher

Leipzig. Leipzig bekommt die Note 3,84 fürs Radfahren in der Stadt. Das geht aus einer Umfrage des Fahrradklima-Tests 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hervor. Damit belegt die Messestadt Platz 4 der besten deutschen Fahrradstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern. Gleichzeitig haben weniger als ein Drittel der befragten Leipzigerinnen und Leipziger angegeben, dass sie sich beim Radfahren in der Stadt sicher fühlen.

Konflikte zwischen Rad- und Autofahrern in Leipzig

Besonders negativ bewerteten Leipzigerinnen und Leipziger die Kategorie „Fahrraddiebstahl“ – hier bekam die Stadt die Note 5,5 auf einer Skala von 1 bis 6. Ebenfalls eher unzufrieden zeigten sich die Befragten hinsichtlich der Falschparkerkontrolle auf Radwegen sowie dem Winterdienst auf Radwegen (jeweils Note 4,8). Mehr als 80 Prozent gaben außerdem an, dass es zu Konflikten mit Autofahrerinnen und -fahrern komme. Eine knappe Mehrheit der Befragten bewertete das Radfahren in Leipzig als Spaß, während der Rest es vielmehr als Stress wahrnahm.

Zufrieden zeigten sich die Teilnehmenden über öffentlich zugängliche Leihfahrräder in Leipzig – drei Viertel bewerteten die Situation positiv. Eine große Mehrheit findet außerdem, dass das Stadtzentrum gut mit dem Fahrrad zu erreichen ist (87 Prozent) und auch andere Ziele zügig und direkt mit dem Rad zu erreichen sind (76 Prozent). Zudem gaben Leipzigerinnen und Leipziger als positives Merkmal der Stadt an, dass eine große Bandbreite von Bürgerinnen und Bürgern – ob alt, ob jung – mit dem Rad unterwegs ist.

Fahrradfreundlichkeit bundesweit verschlechtert

„Die Bewertungen der Teilnehmenden sind ernüchternd“, resümierte der ADFC die Ergebnisse der bundesweiten Umfrage. Diesen zufolge hat die Fahrradfreundlichkeit 2022 im Vergleich zu den Vorjahren in Deutschland leicht abgenommen. In fast allen sächsischen Städten habe sich das Sicherheitsgefühl seit 2012 stetig verschlechtert, hieß es weiter.

In Leipzig nahmen insgesamt 1753 Radfahrerinnen und -fahrer an der Befragung teil. Der ADFC führt den Fahrradklima-Test alle zwei Jahre durch, um die Bedingungen für Radfahrerinnen und -fahrer in deutschen Städten und Gemeinden zu erfassen.