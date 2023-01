﻿Adler Group verkauft 2700 BCRE-Wohnungen in Leipzig

Die neuen Eigentümer haben 240 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Der angeschlagene Immobilienriese Adler Group hat 2700 Wohnungen in Leipzig verkauft, die bislang durch das Tochterunternehmen BCRE verwaltet wurden. Angaben dazu, was das für die betroffenen Mieter bedeutet, bleiben bislang dürftig.

Auch die „Resdidenz am Zoo“ mit 500 Wohnungen gehört zu den Leipziger Beständen von BCRE. Ob der riesige Block in der Nordstraße jetzt mit verkauft wurde, bleibt vorerst unklar.

Leipzig. Die wirtschaftlich angeschlagene Adler Group hat doch noch einen Käufer für 2700 BCRE-Wohnungen in Leipzig gefunden. Für 240 Millionen Euro wechselten soeben Häuser „in mehreren attraktiven Lagen in Leipzig“ den Besitzer, teilten die Käufer mit.

Neuer Eigentümer ist demnach ein Joint Venture aus dem in London ansässigen Fondsverwalter Tristan Capital Partners (der die Grundstücke in seinen Fonds „Episo 6“ einbringen will) sowie dem Co-Investor Lübke Kelber aus Frankfurt/Main. Lübke Kelber verfügt auch über ein Büro in Dresden und wird die derzeit mit den Objekten beauftragten lokalen Hausverwaltungen betreuen, hieß es weiter. Demnach ändert sich für die Mieter durch den Verkauf vermutlich erstmal nichts.

Schuldenberg von fast sieben Milliarden Euro

Genauere Angaben, wo sich die betroffenen Häuser befinden und ob dort Veränderungen geplant sind, gab es jedoch nicht – auch nicht auf Nachfragen. Wie berichtet, hatte die Adler Group 2018 an der Börse in Tel Aviv eine Mehrheit an der Immobilienfirma Brack Capital Properties (BCP) erworben, die über ihre Tochter BCRE rund 3600 Wohnungen in Leipzig besitzt. Dazu gehören nach LVZ-Recherchen vor allem frühere LWB- und Genossenschaftsbestände: zum Beispiel in Sellerhausen, Meusdorf, Connewitz, Großzschocher, Wahren, Gohlis, Mockau. Größtes Einzelobjekt mit 500 Wohnungen ist die „Residenz am Zoo“ in der Nordstraße.

Seit einiger Zeit versilbert Adler massiv Wohnungen und Baugrundstücke, um seinen Schuldenberg von fast sieben Milliarden Euro zu verkleinern. Im vergangenen Jahr scheiterten mehrere Versuche, auch BCRE-Objekte in Leipzig zu verkaufen. Dabei wurde der Wert des hiesigen Gesamtbestands in Medienberichten zuletzt auf 400 Millionen Euro beziffert. Adler-Sprecher Matteo Twerenbold erklärte in dieser Woche gegenüber der LVZ, laut einer Pflichtmitteilung von BCP an der Börse in Tel Aviv seien jetzt „nicht sämtliche Bestände in Leipzig veräußert“ worden. Das hiesige Hauptbüro von BCRE in der Ostheimstraße wollte keinerlei Auskünfte erteilen.

Zwischenspiel beim Leipziger Industriepalast

Tristan-Geschäftsführer Constantin Plenge kündigte weitere Zukäufe an. „Leipzig ist der ideale Standort für unsere erste Akquisition. Es ist die wachstumsstärkste Großstadt in Deutschland mit entsprechendem Miet- und Wertsteigerungspotenzial“, ließ er sich zitieren. „Die Objekte befinden sich alle in guten Lagen, sind voll vermietet und liefern einen stabilen Cashflow.“ Allerdings dürfte auch das keine Garantie für ein längerfristiges Engagement sein. Im Jahr 2020 hatte Tristan Capital Partners den Leipziger Industriepalast an der Brandenburger Straße (mit 24 500 Quadratmetern Büro-Flächen) für den Fonds „Episo 5“ erworben, diese Immobilie dann aber schon 2022 an den Hamburger Projektentwickler Values Real Estate weiterverkauft.