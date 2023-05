﻿Ärger um Müllabfuhr in engen Straßen – Leipzigs Stadtreinigung verteidigt ihr Vorgehen

Leipzig. Es sind immer mehr Leipziger Straßen betroffen: Anwohner der Straße An der Meusdorfer Höhe beschweren sich, dass der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig ihre Mülltonnen nicht mehr direkt vorm Haus abholt und sie diese an einen Sammelplatz transportieren müssen. „Das ist für viele beschwerlich. Sie sind körperlich nicht in der Lage, die Tonnen zu transportieren“, sagt Frank Melzer (75) und erzählt, wie die Siedlung samt Straße nach Vorstellungen des Bauamtes auf eigene Kosten ausgebaut worden war. So wurden auf der Straße kleine verkehrsberuhigte Inseln geschaffen – die werden den Anliegern nun zum Verhängnis.

Ein Müllfahrzeug sei zudem an einem Ende mit einem Maschendrahtzaun kollidiert. Die dort ansässige Firma hat den Schaden der Stadt in Rechnung gestellt. Einer der Gründe, warum die Fahrzeuge nicht mehr in die 355 Meter lange Straße hineinfahren dürfen. Entleert werden jeweils 57 Tonnen an verschiedenen Tagen. Die Hälfte wird nun vor einem Grundstück gesammelt, dessen Anwohnerin sich ebenfalls beschwert. Die andere auf einem Weg, der allerdings nicht befestigt ist. „Da sind schon Tonnen umgefallen.“

Frank Melzer, der An der Meusdorfer Höhe wohnt, ärgert sich, dass Anwohner ihre Mülltonnen fortan zu einem Sammelplatz transportieren müssen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Die Stadtreinigung führt in vielen Straßen in ganz Leipzig Gefährdungsanalysen durch. © Quelle: André Kempner

Anderes Beispiel: Bei der Eigenen Scholle in Burghausen-Rückmarsdorf handelt sich um eine asphaltierte Sackgasse, an deren Ende sich ein kleiner Wendehammer befindet. Viele müssen ihre gelben und blauen Tonnen seit zwei Jahren zum Einmündungsbereich Eigene Scholle/Ochsenweg schaffen – seit April 2023 zieht die Stadtreinigung ebenfalls nach. „Am kleinen Wendehammer könnte mit drei bis vier Lenkmanövern, dies wurde bereits getestet, gewendet werden“, schreibt Anwohner Peter Eck. Alternativ wäre ein Rückwärtsfahren möglich, welches laut Gefährdungsbeurteilung zwar nicht mehr gestattet ist, aber generell auch nicht verboten ist. An Leerungstagen könnte ein zeitlich befristetes Parkverbot verordnet werden. Es könne doch nicht sein, so die Anwohner, dass die Stadtreinigung ihre Arbeit auf die Bürger abwälzt.

Thomas Kretzschmar, der Erste Betriebsleiter der Stadtreinigung Leipzig, verteidigt die Vorgehensweise gegenüber der LVZ. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum sind immer mehr Straßen in Leipzig betroffen?

„Wir unterscheiden das Befahren enger Straßen und das Rückwärtsfahren“, erklärt Kretzschmar. Schon seit 2017 sei die Stadtreinigung dabei, auf Basis eines Rückwärtsfahr-Katasters eine Branchenregelung umzusetzen, die die Unfallversicherer ausgegeben haben. Hintergrund: Es ist zu erheblichen Unfällen in verschiedenen Städten gekommen – in Leipzig zum Glück noch nicht. Festgelegt wurde, dass Rückwärtsfahren nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich und auf ein Mindestmaß zu begrenzen ist. Auf 1500 Straßenabschnitten in Leipzig sollen seitdem Gefährdungspotenziale – allein beim Rückwärtsfahren – geprüft werden. „Das passiert mit Fachleuten vor Ort“, so der Betriebsleiter. Der Aufwand sei erheblich. Oft ist auch die Berufsgenossenschaft dabei. Eine erträgliche Lösung zu finden, könne vier, fünf Monate dauern, da verschiedene Ämter involviert sind. Gerade mal zehn Prozent der Straßen sind überhaupt abschließend bewertet, heißt es. „Wir wollen Unfälle vermeiden und tun alles dafür, dass nichts passiert“, so Kretzschmar.

Ist es zumutbar, dass ältere Bürger ihre Tonnen 300 bis 400 Meter zum Sammelplatz schaffen müssen?

„Was ab welcher Altersgrenze zumutbar ist, will ich gar nicht bewerten“, sagt der Betriebsleiter. Im Notfall könnten ein Dienstleister beauftragt werden oder die Nachbarn helfen. „Anwohner haben auch eine Mitwirkungspflicht“, so Kretzschmar.

Ist das eine bürgernahe Lösung?

„Es gibt Kollegen, die machen sogar Fahrproben vor Ort, um die günstigste Lösung zu finden“, ergänzt Björn Plotzky, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Rechtlich wurde dies – auch nach Klagen von Anwohnern der Kleinen Gartenstraße in Wiederitzsch – bis ins kleinste Detail untersucht. Das Gericht habe die Vorgehensweise, die mit der Satzung in Leipzig konform geht, bestätigt. In engen Straßen geht es oft auch um den Rettungsdienst.

Warum schafft die Stadtreinigung keine kleineren Fahrzeuge an?

„Das trägt nicht generell zur Lösung des Problems bei“, argumentiert Kretzschmar. Ein 20 Zentimeter schmaleres Fahrzeug helfe oft nicht, da auch für dieses im Gefährdungsfall das Rückfahrverbot gilt.

Hinzu kommt: Durch die kleinere Ladefläche des Fahrzeuges erhöhen sich Transportkosten zur Deponie Cröbern, die Stadtreinigung braucht zusätzliche Mitarbeiter. Dies müsse auch aus wirtschaftlichen Gründen beachtet werden. „Ich kann mir nicht erlauben, nur eine Straße mit einem kleinen Fahrzeug zu entleeren und dieses dann zur Deponie fahren zu lassen.“ Plotzky ergänzt: „Wir haben kleinere Fahrzeuge getestet, die allerdings ebenfalls beim Arbeitsschutz durchgefallen sind.“ Dennoch werde die Stadtreinigung künftig welche anschaffen, für die es derzeit allerdings eine Lieferzeit von bis zu zwei Jahren gibt. Kleinere Fahrzeuge werden künftig dort eingesetzt, wo es gar keine anderen technischen und organisatorischen Lösungen gibt. Getestet wird, was geeignet sei. Ihr Kauf sei im aktuellen Investitionsplan der Stadtreinigung vorgesehen.

