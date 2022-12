﻿Ärztlicher Direktor verlässt Leipziger Herzzentrum

Berlin statt Leipzig: Das Herzzentrum in Probstheida verliert im Frühjahr mit Prof. Dr. Gerhard Hindricks seinen Ärztlichen Direktor. Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie wechselt an das Deutsche Herzzentrum der Charité.

Leipzig. Im Leipziger Herzzentrum stehen die Zeichen auf Abschied. Zum 1. März 2023 wechselt Prof. Dr. med. Gerhard Hindricks vom Herzzentrum Leipzig an das Deutsche Herzzentrum der Charité (DHZC) in Berlin. Das teilte die Herzklinik jetzt mit. Hindricks ist seit 2017 Ärztlicher Direktor der Einrichtung im Stadtteil Probstheida. Seit 2005 ist er Professor der Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig. „Mit Prof. Hindricks verlieren wir einen erfahrenen Mediziner, wertvollen Kollegen und gewichtigen Repräsentanten unseres Herzzentrums. Ich bedauere diese Entscheidung sehr, habe aber auch vollstes Verständnis für diesen sehr persönlichen Wunsch“, sagte Klinikgeschäftsführer Matthias Hirsekorn.

Dankbar für „viele spannende Jahre“

Hindricks sieht auf 24 Jahre am Herzzentrum zurück: „Ich bin glücklich, so viele spannende Jahre erlebt zu haben, die uns alle, vor allem unsere Patientinnen und Patienten, vorangebracht haben. Es war eine tolle Zeit und ich bin den vielen Kolleginnen und Kollegen, die mich auf diesem gemeinsamen Weg begleitet haben, sehr dankbar. Das Herzzentrum Leipzig wird immer ein Teil von mir sein“, wird der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie in einer Pressemitteilung zitiert. Hindricks werde in Berlin in Zusammenarbeit mit dem DHZC-Bereichsvorstand „den fortlaufenden Integrationsprozess der kardiovaskulären Einheiten sowie die weitere Entwicklung klinik- und campusübergreifender Leistungsschwerpunkte leiten“, hieß es weiter.

„Herausragende medizinische Erfolge“

Der scheidende Ärztliche Direktor absolvierte sein Studium der Humanmedizin von 1982 bis 1989 an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Im Jahr 1998 wechselte er von Münster an das Herzzentrum Leipzig und begann als Oberarzt in der Abteilung für Rhythmologie. „Mit herausragenden medizinischen Erfolgen hat Prof. Hindricks dazu beigetragen, unser Haus zu einem bundesweit und international anerkannten, ausstrahlenden Herzzentrum zu etablieren. Nicht zuletzt durch sein Engagement in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie sowie der European Society of Cardiology hat er für unseren Standort ein weitreichendes Netzwerk entfaltet, von dem wir auch künftig noch profitieren werden“, kommentierte Prof. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost, den bevorstehenden Abgang des Kollegen.

Das rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Herzzentrum kooperiert eng mit der Medizinischen Fakultät der Uni Leipzig. Seit 2014 ist es eine 100-prozentige Tochter der Helios Kliniken GmbH.

