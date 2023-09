﻿Afrikaner über Polen nach Leipzig geschleust: Ukrainer vor Gericht

Leipzig. Das Schleuserauto mit polnischem Kennzeichen schaffte es von Weißrussland bis in den Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf: Mit einem Renault Megane sollten in diesem Frühjahr fünf Afrikaner über Polen nach Deutschland geschmuggelt werden – wie Zehntausende allein in diesem Jahr über die Route aus dem Osten. Doch weil der Schleuser nach Erkenntnissen der Ermittler extra kassieren wollte, lief die Sache aus dem Ruder und die Polizei konnte ihn festnehmen. Seit Mittwoch müssen sich der Ukrainer Volodymyr P. (37) und seine Partnerin lryna K. (38) vor dem Landgericht verantworten. Es geht um das Einschleusen von Ausländern in fünf Fällen sowie bei Volodymyr P. auch um erpresserischen Menschenraub und versuchte besonders schwere räuberische Erpressung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mitangeklagte Iryna K., hier mit ihrem Verteidiger Mario Thomas am Mittwoch im Landgericht. © Quelle: André Kempner

Es war laut Anklage zwischen dem 4. und 5. Mai 2023, als das ukrainische Paar gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen an der Grenze zu Weißrussland fünf Männer aufnahm: Vier Flüchtlinge aus dem ostafrikanischen Eritrea (16, 25, 27, 27) und einen Migranten (41) aus dem Jemen. Jeweils 1300 Euro hatten die Eritreer für den illegalen Trip nach Westeuropa an einen noch nicht identifizierten Drahtzieher bezahlt. Einen Teil dieser Summe sollten der Anklagebehörde zufolge Volodymyr P. und lryna K. bekommen. Ihr Job war es, so Staatsanwalt Eike Gildemeister, die Afrikaner bis nach Leipzig zu bringen.

Schleuser soll mehr Geld gefordert haben

Doch am 5. Mai gegen 21.30 Uhr, als der Renault Megane bereits auf deutschem Boden war, habe Volodymyr P. den fünf Flüchtlingen gesagt, dass er von ihnen weitere 1500 Euro als gesonderte Abrechnung für die Schleusung von Polen nach Deutschland haben wolle. Unter dem Vorwand, eine Toilette aufsuchen zu müssen, sei es den meisten Afrikanern gelungen, aus dem Auto zu fliehen. Nicht so Mokonen T. (25): Ihm soll der Angeklagte von hinten einen Arm um den Hals gelegt und mit der anderen Hand ein Klappmesser vor das Gesicht gehalten haben. Bei dem Versuch, sich zu befreien, habe Mokonen T. eine Schnittwunde erlitten. Zudem habe ihm der Angeklagte auf der Rückbank einen derben Schlag ins Gesicht verpasst, sagte Gildemeister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Afrikaner sollte seine Geschwister anrufen, damit diese 3000 Dollar an den Ukrainer überweisen, heißt es in der Anklage. Aus Angst habe Mokonen T. die Forderung übermittelt, eine Zahlung sei jedoch ausgeblieben. Volodymyr P. habe daher ein Bild des verletzten 25-Jährigen per Messengerdienst an einen der anderen Flüchtlinge geschickt. Sollten sie nicht zurückkommen, habe die Drohung gelautet, würde die Sache schlecht enden. Der Angeklagte habe damit den Eindruck erwecken wollen, er werde dem Flüchtling Schaden zufügen.

Flüchtlinge auf einem Feld in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze bei Görlitz: Schleuserfahrzeuge werden meistens in Grenznähe von der Bundespolizei gestoppt. Im Leipziger Fall kam der Wagen unbehelligt bis in die Messestadt. © Quelle: dpa

Schließlich sei man mit Mokonen T. zur Leipziger Wohnung von lryna K. in die Heiterblickstraße gefahren, wo der Afrikaner über Nacht einquartiert wurde. Als man am nächsten Morgen, dem 6. Mai, weiterfuhr, habe der Flüchtling durch Winken und Hilferufe im Auto auf sich aufmerksam gemacht. Polizeibeamte beendeten schließlich gegen 9.30 Uhr die illegale Tour. Volodymyr P. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, die meisten der afrikanischen Flüchtlinge sind unbekannten Aufenthalts. Diese seien zwar schon polizeilich vernommen worden, stehen aber jetzt dem Gericht als Zeugen nicht zur Verfügung.

Umso mehr habe ein Geständnis der Angeklagten Gewicht, betonte die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rüdiger Harr zum Prozessauftakt. Mithin deutete sich nach einem Rechtsgespräch an, dass deutlich geringere Strafen denkbar sein könnten, wenn der Hauptangeklagte Volodymyr P. und lryna K. aussagen. Allein bei dem Anklagevorwurf des erpresserischen Menschenraubs könnte das Mindeststrafmaß von fünf Jahren auf ein Jahr sinken. Bislang sind noch zwei Verhandlungstage bis 26. September geplant.

LVZ