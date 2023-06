﻿Nato-Manöver „Air Defender 23“: Die Auswirkungen auf Passagierflüge in Sachsen

Ausschreitungen in Connewitz

Im Steinhagel: So erlebte ein Polizist die Krawalle in Connewitz

Er war mit seiner Einheit in Leipzig-Connewitz, am Vorabend von „Tag X“: Bereitschaftspolizist Sascha Kliche geriet in dauerhaften Bewurf mit Flaschen und Steinen, mehrere Beamte aus seiner Einheit wurden verletzt. Gegenüber der LVZ schildert er, was er in jener Nacht erlebte.