﻿Nato-Manöver „Air Defender 23“: Die Auswirkungen auf Passagierflüge in Sachsen

Sachsen. Ab heute startet um 10 Uhr in Deutschland mit „Air Defender 23“ das größte Luftwaffentraining der Nato seit deren Gründung 1949. Dabei werden 250 Flugzeuge und 10.000 Soldaten aus 25 Nationen im Einsatz sein. Flugpläne ziviler Passagierflüge werden durch die Großübung zum Teil nicht wie gewohnt durchgehend fliegen können.

Der Sprecher der Deutschen Flugsicherung (DFL), Stefan Jaekel, erklärte auf Nachfrage der LVZ: „Flugverspätungen werden unausweichlich sein“. Das Flugmanöver vom 12. bis zum 23. Juni habe darüber hinaus noch weitere Auswirkungen.

Längere Flugzeiten und Verspätungen durch Nato-Übung „Air Defender 23“

Wie Jaekel weiter erklärte, sei außerdem mit längeren Flugzeiten zu rechnen. „Das liegt an der zu erwartenden Dynamik, dieser bislang einzigartigen Großübung“, so der DFL-Sprecher. Diese Situation sorge außerdem dafür, dass es im Vorfeld nicht möglich sei, Aussagen zu konkreten Flügen zu machen. Laut Jaekel sei man „gemeinsam mit allen Partnern bemüht, die Auswirkungen auf den zivilen Verkehr so gering wie möglich zu halten“. Mit kompletten Flugausfällen sei nicht zu rechnen.

Im Rahmen der Aktion würden festgelegte Teile des deutschen Luftraums, jeweils zeitlich befristet für militärische Übungen reserviert. „Um Überlastungen zu vermeiden, werden zivile Flüge, wo erforderlich, umgeleitet. Übersteigt die geplante Anzahl an Flügen die, aus Flugsicherungsgründen akzeptable Kapazität, können Verspätungen entstehen“, so Jaekel.

Stadt Leipzig nicht im „Air Defender“ Übungsbereich

Reisende, die zwischen dem 12. und 23. Juni den Flughafen Leipzig-Halle nutzen wollen, sollten sich tagesaktuell informieren und gegebenenfalls auch mit einer Verspätung planen. Der Sprecher des Flughafens Leipzig-Halle, Uwe Schuhart, rät Passagieren, bei Fragen die jeweilige Fluggesellschaft zu kontaktieren. Die Flughäfen seien nicht im Detail informiert, so Schuhart.

Grafik-Karte Nr. 105717, Hochformat , "Keyfacts und karte zur Verlegeübung "Air Defender 23"" Grafik: A. Brühl, Redaktion: D. Lösche © Quelle: dpa-infografik GmbH

Während der Großübung erstreckt sich der sogenannte „Übungsraum Ost“ von der Ostsee über weite Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen. Im Freistaat ist vor allem der Südwesten betroffen.

Der etwa 150 Kilometer lange Flug-Korridor reicht von Plauen über Zwickau und Chemnitz, bevor ein Knick in nordöstlicher Richtung über Riesa Richtung Berlin führt, wie Oberstleutnant Max-Joseph Kronenbitter, Pressestabsoffizier der Luftwaffe, der LVZ bereits im April bestätigte. Die Stadt Leipzig befinde sich nicht im direkten Übungsgebiet. Leipzigerinnen und Leipziger müssen daher nicht mit übermäßigem Fluglärm rechnen.

Die Übungsflüge sollen in insgesamt drei eng definierten Lufträumen über Deutschland stattfinden, die wochentags jeweils im Wechsel genutzt werden. Dabei soll der „Übungsraum Ost“ jeweils von 10 bis 14 Uhr als einziger auch für Tiefflüge reserviert sein. Sie sollen vor allem im nördlichen Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und über der Ostsee erfolgen, teilte die Luftwaffe mit. Der „Übungsraum Süd“ erstreckt sich von Lechfeld in Bayern nach Rheinland-Pfalz und soll von 13 bis 17 Uhr genutzt werden, bevor an den „Übungsraum Nord“ über der Nordsee von 16 bis 20 Uhr abgegeben wird.

Die Großübung „Air Defender 23“ wurde vier Jahre lang geplant. Die Aktion findet unter deutscher Führung und mit Beteiligung der Nato statt, erklärt die Bundeswehr. Man wolle die gemeinsame Reaktionsfähigkeit in einer Krisensituation üben.

