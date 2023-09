Sachsen will es AirBnB schwer machen – Neues Gesetz sieht hohe Strafen vor

Leipzig. Sachsens regierende Parteien haben den Entwurf für ein neues Gesetz vorgelegt, mit dem die Zweckentfremdung von dringend benötigtem Wohnraum verhindert werden soll. In Leipzig, Dresden und überall sonst im Freistaat, wo Kapazitäten in Quartieren knapp werden, sollen Kommunen effektiver gegen Leerstand und Umnutzung von Wohnungen etwa für touristische Zwecke vorgehen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Künftig soll eine ausdrückliche Genehmigung notwendig sein, damit die eigenen vier Wände anderwärtig genutzt werden können. Bei Verstößen drohen Strafen bis zu 100.000 Euro.

Neben Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen lassen sich auf speziellen Portalen im Netz gerade auch in Leipzig viele private Alternativen finden. Allein beim Marktführer AirBnB seien parallel mehr als 2700 private Übernachtungsoptionen im Angebot, weiß Leipzigs Tourismuschefvermarkter Volker Bremer (LTM GmbH) zu berichten. Nicht selten bieten dort Personen gleich mehrere Objekte an, als sogenannte Superhosts.

Laut der Datenanalysten AirDNA können mehr als die Hälfte der Angebote in Leipzig mindestens 91 Nächte pro Jahr (13 Wochen) genutzt werden. Und in der überwiegenden Mehrheit sind es ganze Wohnungen und keine einzelnen Zimmer. Es scheint unwahrscheinlich, dass hinter den Anzeigen immer nur Personen stehen, die ihre eigenen Wohnungen mal vorübergehend „ausleihen“ wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie umfangreich die widerrechtliche Umnutzung von Wohnungen tatsächlich ist, lässt sich bislang kaum beziffern. Die Stadt Leipzig veröffentlichte im Juni 2020 ein Gutachten, in dem von 21.000 Wohnungen mit touristischer und gewerblicher Nutzung die Rede ist. Jährlich kämen 500 neue dazu, heißt es. Nicht alle Zweckentfremdungen sind illegal, aber die Grauzone dürfte allein in Leipzig Hunderte, vielleicht Tausende Fälle umfassen.

Auskunftspflicht – sonst drohen 50.000 Euro Strafe

Der neue Gesetzentwurf aus Dresden beinhaltet selbst kein generelles Verbot von Zweckentfremdung – aber die Möglichkeit, dass Kommunen dieses zeitlich begrenzt erlassen. „Die Gemeinden sollen durch Satzung bestimmen können, dass Wohnraum nur mit ihrer Genehmigung anderen als Wohnzwecken zugeführt werden darf. Verstöße sollen als Ordnungswidrigkeit verfolgbar sein“, heißt es im Vorschlag von CDU, Grünen und SPD.

Zudem können Eigentümerinnen und Eigentümer gezwungen werden, die Nutzung der Quartiere detailliert offenzulegen. Wer nicht Folge leistet, könne mit bis zu 50.000 Euro Strafe sanktioniert werden, steht im Dokument.

Als zweckentfremdet gelten demnach künftig Wohnungen, die mehr als zwölf Wochen pro Jahr für Fremdvermietung genutzt werden beziehungsweise seit mindestens zwölf Monaten leer stehen. Ausnahmen sind bei geplantem Umbau sowie bereits genehmigter Umnutzung angedacht. Wird im Amt bei der Überprüfung eine Zweckentfremdung erkannt, erhalten Eigentümer zwei Monate Zeit, um diese zu beenden. Passiert nichts, könne die Gemeindeverwaltung auch eine Räumung veranlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Wohnungen sind zum Wohnen da“

„Wohnungen sind zum Wohnen da”, sagt SPD-Landtagspolitiker Albrecht Pallas. „Bei einem angespannten Markt, in dem Familien kaum noch eine Wohnung finden, ist es ein Unding, dass Eigentümerinnen und Eigentümer lieber mit AirBnB das schnelle Geld machen.“ Auch Parlamentskollege Thomas Löser (Bündnis 90/Die Grünen) hat vor allem wohlwollende Worte für das Gesetz. „Damit beginnt endlich die parlamentarische Behandlung dieses wichtigen Gesetzes, das wir idealerweise noch in diesem Jahr beschließen können.“

Im Leipziger Rathaus werden die Pläne bisher mit verwaltungsimmanenter Unaufgeregtheit kommentiert. Bereits 2018 habe sich die Ratsversammlung bei der Landesregierung für ein Verbot von Zweckentfremdung eingesetzt und mehr Eingriffsmöglichkeiten gefordert. Jetzt, fünf Jahre später, sei es so weit. „Entsprechend begrüßt die Stadt Leipzig den Vorstoß eines Gesetzesentwurfes zur Beschlussfassung vonseiten des Freistaates Sachsen, in Umsetzung des Koalitionsvertrages“, heißt es aus dem zuständigen Stadtplanungsamt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachfragen, ob sich die Vorgaben denn vor Ort tatsächlich umsetzen lassen, ließ die Leipziger Stadtverwaltung noch unbeantwortet. „Üblicherweise erfolgt eine Beurteilung eines Gesetzentwurfes über eine umfassende verwaltungsinterne Prüfung.“ Die Erarbeitung einer dann geltenden Satzung sei ohnehin erst auf Grundlage einer – wie es heißt – „Satzungsermächtigung“ möglich. Diese soll Anfang 2024 aus Dresden kommen.

In anderen Bundesländern haben solche Verschärfungen bereits Erfolge gebracht. München konnte 2022 insgesamt 450 zweckentfremdete Wohnungen in den Markt zurückführen.

Leipzigs SPD-Fraktionschef Christopher Zenker kämpft schon länger im Thema und freut sich über die Fortschritte. „Zweckentfremdung ist kein Kavaliersdelikt in einer Stadt, in der viele Menschen verzweifelt nach angemessenem bezahlbaren Wohnraum suchen. Es lohnt sich daher der Kampf um jede Wohnung.“

Allerdings sei dem Gesetzentwurf noch anzumerken, dass die CDU auf der Bremse stehe. „In Berlin und München ist es schon Zweckentfremdung, wenn eine Wohnung drei Monate leer steht. Auch die Bußgelder für illegale Zweckentfremdung sind in Leipzig deutlich geringer“, moniert er.

Sabine Heymann, Stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende, steht ebenfalls grundsätzlich hinter dem Gesetzentwurf. „Doch dieses Anliegen steht im unlösbaren Zusammenhang mit unserer Forderung nach schnellerem und damit kostengünstigerem Bauen.“ Die Kommune werde dem mit ihrer aktuellen Planungs- und Genehmigungspraxis in keiner Weise gerecht. „Eine Zweckentfremdungssatzung allein schafft nicht den benötigten zusätzlichen Wohnraum“, so Heymann.

LTM-Chef vermisst zunehmend AirBnB-Ursprungsidee

Leipzigs Tourismusvermarkter Volker Bremer sieht Online-Angebote wie AirBnB grundsätzlich positiv. Allerdings vermisst er dort zunehmend den Ursprungsgedanken für kleine Zielgruppen: „Menschen, die den direkten Kontakt und Austausch mit Einheimischen schätzen und an deren Alltag und Lebenswelt teilhaben möchten.“ Heute machen auf AirBnB Angebote von Einzel- oder Mehrbettzimmern innerhalb von ansonsten bewohnten Quartieren nur noch 13 Prozent aus, merkt er an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bremer selbst geht zumindest davon aus, dass sich ein Großteil der Anbieter in Leipzig an die strengen Regeln im Beherbergungsmarkt hält – und ein Gewerbe für die Übernachtungen angemeldet hat. Mit Blick auf alle anderen begrüßt der LTM-Chef den Gesetzentwurf: „Wenn Wohnraum zweckentfremdet wird, um ihn zu höheren Preisen an Touristen zu vermieten, ist dies kritisch und bedarf einer gesetzlichen Regelung.“

LVZ