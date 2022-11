﻿Airport Leipzig/Halle bekommt neue Flughafenseelsorgerin

Pfarrerin Maria Bartels tritt am Mittwoch die Nachfolge von Ines Schmidt als Flughafenseelsorgerin am Airport Leipzig/Halle an, wie der Kirchenbezirk Leipzig mitteilte. „Fürsorge hört nicht an den Kirchengrenzen auf“, sagt die 55-Jährige.

