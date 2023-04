Das Leipziger Aktionsbündnis will mit Techno auf dem Augustusplatz gegen den Montagsspaziergang demonstrieren. Für den Montag in zwei Wochen haben sie bereits eine weitere Idee.

Am Montagabend: „Leipzig nimmt Platz“ will „Nazis wegbassen“

Leipzig. Das linke Leipziger Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ will am Montagabend gegen den rechten Montagsspaziergang auf dem Augustusplatz demonstrieren. Unter dem Motto „Nazis wegbassen“ gibt es im Connewitzer Herderpark ab 17:30 Uhr eine Kundgebung – dann geht es unter lauter Technomusik über die Karli zum Augustusplatz. Um 20 Uhr wird die Kundgebung voraussichtlich beendet sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Manche kennen das Format aus Berlin, in Leipzig ist es das erste Mal“, sagt der Grüne Stadtrat Jürgen Kasek, einer der Mitorganisatoren. In Berlin rief das Bündnis „Reclaim Club Culture“ zu einer Demo „AfD wegbassen“ auf. Die musikalische Unterstützung liefert in Leipzig die queere DJ Melena, die sonst beispielsweise in der Moritzbastei auftritt.

Nächstes Mal: Popcorn und Zuckerwatte

Über die Montagsspaziergänge heißt es von „Leipzig nimmt Platz“: „In ihren Reihen laufen organisierte und zum Teil militante Neonazis sowie Reichsbürger.“ Und weiter: „Unsere Party soll ihren Aufmarsch crashen. Wir laden die Leipziger Club- und Feierszene zu Afterhour ein – den Aufmarsch der rechten Wahnmacher wegbassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In zwei Wochen, verrät Jürgen Kasek, will „Leipzig nimmt Platz“ mit einem völlig anderen Format zur Gegendemo aufrufen: „Mit Popcorn und Zuckerwatte“, so der Stadtrat. „Damit wollen wir uns auf Liegestühlen den Montagsspaziergang ansehen und zeigen, was wir davon halten.“