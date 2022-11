﻿Viel essen für wenig Geld: Wo geht das in Leipzig?

Im Restaurant „Goldene Krone“ in Leipzig-Connewitz gibt es ein „All you can eat“-Buffet für 11 Euro pro Person.

Die „All you can eat“-Angebote in Leipzig sind vielseitig und beliebt. Ob ein gemeinsames Frühstück mit Freunden oder ein Business-Lunch mit Kollegen: Wir haben für Sie Buffets zusammengestellt, wo es viel Essen für kleines Geld gibt.

