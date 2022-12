﻿Neueröffnung in Leipzig: Möbelhaus bietet auch gebrauchte Sofas

Ein neues Kraftwerk geht in Betrieb - der Freitag in Leipzig

Kurz vor Weihnachten kann das neue Heizkraftwerk in Lößnig vom Probe- in den richtigen Betrieb übergehen, das neue Elefantenbaby hat sich erstmals den Gästen im Zoo gezeigt und die Kultur wagt einen Blick voraus - so war der Freitag in Leipzig.