Als Leipzig von Olympia träumte - das war der Mittwoch

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

wie würde Leipzig heute aussehen, wenn es den 12. April 2003 nicht gegeben hätte? Jenen Tag vor genau 20 Jahren, als die Messemetropole zur deutschen Bewerberstadt für die Olympischen Spiele 2012 gekürt wurde? Als Wolfgang Tiefensee, damaliger OBM, mit seinem Cellospiel das Nationale Olympische Komitee verzückte. Als 20.000 Menschen auf dem Leipziger Markt „Oh, wie ist das schööön“ sangen. Und als die LVZ in der Stadt eine eilig produzierte Sonderausgabe verteilte.

Leipzig Update Die wichtigsten News des Tages Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Den Lindenauer Hafen als neues Wohnquartier würde es so wohl nicht geben, den Kanupark am Markkleeberger See ebenfalls nicht. Und auch keine riesige Stadion-Ruine am Cottaweg...

So hätte er vielleicht ausgesehen, der Olympiapark für die Sommerspiele 2012 in Leipzig beidseits des Elsterbeckens am Sportforum. Urheber des Entwurfs war der New Yorker Architekt Peter Eisenman. © Quelle: Peter Eisenman

Halt: Ganz soweit kam es nicht. Denn Leipzigs Olympia-Traum währte nur 13 Monate lang. Die Stadt sei „definitiv zu klein für Olympia“, begründete das IOC im Mai 2004 seine Absage für Sommerspiele an der Pleiße. Letztlich bekam London den Zuschlag.

Vor 20 Jahren war Leipzig noch keine Wachstumsstadt, sondern hatte jede Investition bitter nötig. Engelbert Lütke Daldrup Leipzigs einstiger Olympiabeauftragter

Und doch ist „eine Menge geblieben“, betont Engelbert Lütke Daldrup, der als Olympiabeauftragter und Baubürgermeister damals die Planungen unter dem Motto „One Family“ vorantrieb. Noch viele Jahre lebte der Bewerbungsslogan an tausenden Autohecks als Aufkleber weiter.

Mein Kollege Mark Daniel hat mit Lütke Daldrup gesprochen, ebenso wie mit dem Ex-Geschäftsführer des Bewerbungskomitees und heutigen Konsum-Chef Dirk Thärichen (Lesen Sie hier die komplette Story). Und auch der Cellist, der damals auf einem geschmuggelten Instrument „Dona Nobis Pacem“ („Gib uns Frieden“) spielte, erinnert sich im Interview. „Es war gut, dass wir uns beworben haben“, sagt Wolfgang Tiefensee heute. „Jenseits vom Tagesgeschäft braucht es solche Visionen, sonst entsteht kein Aufbruch.“

Bild des Tages

Aus vier mach zwei: Seit Mittwochmorgen laufen die Markierungsarbeiten am Leipziger Hauptbahnhof zur Fahrspurreduzierung. Kein anderes Thema wurde in den vergangenen Tagen so heftig diskutiert wie der neu entstehende Radweg auf dem Ring. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Der neue Radweg kommt: Das befürchtete Verkehrschaos blieb heute aus, wie unser Reporter Vincent Ebneth beim Start der Arbeiten vor Ort beobachtete.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Leipzigs neue Stadtwaldranger: Seit Anfang des Jahres sind zwei neue Stadtmitarbeiter im Auwald im Einsatz. Am Donnerstag informiert Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) darüber, was ihre Aufgaben sind.

Erinnerungsort neu gestaltet: Die Ton-Installation „Bomben auf Leipzig“, die an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert, wurde erneuert. Sie wird morgen vor dem Alten Rathaus eingeweiht.

Tausende neue Bäume: Zoochef Jörg Junhold will bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 fast 8100 Bäume und Sträucher im Raum Leipzig in die Erde bringen. Zoochef Jörg Junhold will bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 fast 8100 Bäume und Sträucher im Raum Leipzig in die Erde bringen. Los geht‘s am Donnerstag im einstigen Tagebau Peres mit den ersten 2024 Setzlingen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

Abonnieren Sie auch

Frische Luft

Der Frühling kommt: Melden Sie sich jetzt für unseren Freizeit-Newsletter an und erhalten Sie jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach.

Hier abonnieren