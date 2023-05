﻿Als Prinz Charles die Herzen der Leipziger eroberte – nun Krönung zum König

Leipzig. Tausende Schaulustige standen Spalier, winkten und jubelten, als der britische Thronfolger Prinz Charles (heute 74) und seine Gattin, Herzogin Camilla (75), am 8. Mai 2019 Leipzig ihren Besuch abstatteten. Die beiden nahmen auf dem Markt, in der Thomaskirche und an der Nikolaikirche gleich mehrfach ein Bad in der Menge und schüttelten viele Hände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Charles und Camilla kamen per ICE auf dem Hauptbahnhof an

Der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall besuchen Leipzig. Am Mittag kamen sie per ICE auf dem Hauptbahnhof an. © Quelle: Hendrik Schmidt

Zur allgemeinen Überraschung kamen die Royals gegen Mittag mit dem ICE aus Berlin in Leipzig an. Vom Hauptbahnhof ging es zur Thomaskirche. Dort wurden sie von jeder Menge Fans, aber auch von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Pfarrerin Britta Taddiken begrüßt. Charles und Camilla lauschten in der Kirche einem kleinen Konzert der Thomaner, redeten mit Knaben des Thomanerchors und schauten sich das Bach-Grab an. „Die Kirche ist wundervoll, die Musik war fantastisch“, sagte Camilla hinterher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Fuß von der Thomaskirche zum Alten Rathaus

Charles und Camilla auf dem Weg von der Thomaskirche zum Alten Rathaus, begleitet von Michael Kretschmer (CDU, links), Ministerpräsident von Sachsen, und Burkhard Jung (SPD, rechts), Oberbürgermeister von Leipzig. © Quelle: Sebastian Willnow

Bei schönstem Wetter legte das Thronfolgerpaar danach den kurzen Weg von der Thomaskirche zum Alten Rathaus zu Fuß zurück. Ausdrücklich waren „Begegnungen mit Leipzigern“ im Programm vorgesehen. Viele winkten mit Fähnchen, machten Fotos und gratulierten Charles persönlich zum vierten Enkelkind Archie. Das war zwei Tage zuvor zur Welt gekommen und wurde der Öffentlichkeit nahezu zeitgleich präsentiert. Damals waren der Prinz, sein jüngster Sohn Harry und Schwiegertochter Meghan noch nicht zerstritten, zumindest nicht öffentlich.

Lesen Sie auch

Im Alten Rathaus trug sich das Paar ins Goldene Buch der Stadt und ins Gästebuch des Freistaats Sachsen ein und traf anschließend 28 Jugendliche im Rahmen eines deutsch-britischen Schüler-Begegnungsprojektes. Auch ein kleiner Imbiss stand bereit. Die Herzogin probierte Pralinen aus dem Ratskeller. Für den Prinzen, der sich besonders für Leipzigs historisches Stadtmodell interessierte, wurde Teewasser aufgebrüht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unterschriften von Charles und Camilla im Gästebuch des Freistaates Sachsen. © Quelle: Kerstin Decker

Gegen 14.30 Uhr liefen die Royals weiter Richtung Nikolaikirche, um sich über die Friedliche Revolution zu informieren. Für Camilla war an dieser Stelle der Leipzig-Besuch beendet, sie stieg in eine Limousine und wurde zurück nach Berlin gebracht. Prinz Charles traf sich in der Kirche mit den Bürgerrechtlern Regina Schild, Uwe Schwabe und Pfarrer Stephan Bickhardt zu einem Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Als der britische Thronfolger danach in seine Limousine stieg und von einer Motorradstaffel der Polizei aus der Innenstadt geleitet wurde, dachten alle, damit ende seine Leipzig-Visite. Doch Charles hatte sich noch eine private Station gewünscht: Er besuchte das Leipziger Mendelssohnhaus in der Goldschmidtstraße. Dort betrachtete zusammen mit dessen damaligem Chef Jürgen Ernst unter anderem Aquarelle, die Komponist und Schottland-Liebhaber Mendelssohn 1847 selbst gemalt hat. Erst danach beendete Prinz Charles seinen Besuch in Leipzig – übrigens war es bereits der zweite, denn 1991 war der älteste Sohn der Queen schon einmal in der Stadt. Anschließend reiste er weiter in den Wörlitzer Park in Sachsen-Anhalt, wo er einen Baum pflanzte.