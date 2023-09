Andrea Liemert leidet an ALS. Die tödliche Krankheit stellt die frühere Marathon-Läuferin vor viele Probleme. Ihren Alltag bekommt sie immer schwerer gestemmt, hinzu kommen bürokratische Hürden. Es gibt aber auch kleine Lichtblicke.

Leipzig. Ein ganzes Bündel Medaillen hängt am Bücherregal im Wohnzimmer. 20-mal ist Andrea Liemert die vergangenen zehn Jahre bei einem Marathon mitgelaufen. Im April 2022 brauchte sie in Hamburg schon eine halbe Stunde länger als sonst. „Ich dachte: Na ja, Du bist über 60 – dann ist es eben so.“ Aber ihre Leistung nahm immer weiter ab. Die Zehn-Kilometer-Joggingtouren mit einer Freundin waren bald passé. „In New York habe ich ganz schön gekämpft“, erinnert sich Andrea Liemert an ihren letzten Marathon im November. „Ich wusste einfach nicht, was mir die Kraft nahm.“