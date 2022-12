﻿Alte Messe mausert sich zu Leipzigs BioCity-Campus

Neuigkeiten von Leipzigs Alter Messe: Die Vollack-Gruppe erwirbt eine Baufläche an der Puschstraße. Die Stadtverwaltung plant ein riesiges neues Quartier am Kohlrabizirkus. Und mit Hornbach soll im Februar 2023 der größte Leipziger Baumarkt seine Pforten nahe der Richard-Lehmann-Straße öffnen.

Leipzig. Das Areal der Alten Messe in Leipzig soll ein international bedeutsames Zentrum für Biotechnologie, Medizin und Lebenswissenschaften (Lifescience) werden. Die Stadt vermarkte das mehr als 50 Hektar große Gelände unter dem Namen "BioCity-Campus", so Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU). Da die dortigen Häuser Bio-City und Bio-Cube längst komplett vermietet sind, sollen zeitnah Erweiterungen folgen, erklärte er im aktuellen Wirtschaftsbericht der Stadt.

In diesem Sinne hat die kommunale Vermarktungsgesellschaft LEVG gerade ein 4700 Quadratmeter großes Grundstück in der Puschstraße an den privaten Projektentwickler Vollack-Gruppe verkauft. „Wir planen auf der Freifläche zwei fünfgeschossige Neubauten, die das Lifescience-Angebot am Standort vergrößern“, erläuterte Ulrich Henneke von Vollack mit Sitz in Radefeld. Es gehe um insgesamt mehr als 8000 Quadratmeter Bruttogeschossflächen in besonders umweltgerechten Häusern, die weitestgehend ohne fossile Energiequellen auskommen.

Auf dieser Fläche zwischen dem Hornbach-Baumarkt (links) und dem Zweiradcenter Stadler (rechts) wird die Vollack-Gruppe zwei Neubauten für Medizin- und Biotech-Firmen errichten. © Quelle: Vollack Gruppe

Mehr Platz für Medizin- und Biotech-Firmen

Für eines der beiden Häuser, die zwischen dem neuen Hornbach-Baumarkt und Zweirad Stadler errichtet werden sollen, stehe der Nutzer bereits fest, so Henneke weiter. Diese Flächen mietet die Leipziger Unternehmensgruppe HealthCare Innovations, zu der rund 150 Beschäftigte in verschiedenen Forschungsinstituten und Software-Bereichen gehören. "Wir hatten uns nach größeren Flächen für weiteres Wachstum umgeschaut und dann von der Stadt den Tipp auf der Alten Messe bekommen", berichtete Björn Degenkolbe, der im Jahr 2004 zu den Gründern der Gruppe gehörte. Diese verstehe sich vor allem als Partner von Krankenkassen, Ärzten, Apotheken – betreibe dafür auch das Wissenschaftliche Institut WIG2 für Gesundheitssystemforschung mit Sitz am Leipziger Markt.

,,Mit dem Vorhaben der Vollack-Gruppe kommt nun schon ein drittes laufendes Projekt im Bereich Wissenschaft und Gesundheit dazu“, freute sich Kai Thalmann vom Grundstücksverkäufer LEVG. Er verwies darauf, dass unweit vom Doppel-M an der Prager Straße erst im September der Grundstein für einen Neubau mit über 10.000 Quadratmetern gelegt wurde. Ihn will der Leipziger Enzyme-Entwickler c-LEcta (derzeit 120 Beschäftigte) im Jahr 2025 beziehen. Außerdem erhalte die im Umbau befindliche Messehalle 12 (hinterm Sowjetpavillon) unter anderem ein Innovationszentrum für Neuansiedlungen und Ausgründungen der Universität sowie des benachbarten Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI). Betreiber dieses Zentrums wird die Stadtfirma Leipziger Gewerbehof GmbH (LGH) – genau wie bei Bio-City und Bio-Cube.

In der Messehalle 12 (hinterm Sowjetpavillon) soll unter anderem ein von der Stadt betriebenes Innovationszentrum für Neuansiedlungen und Ausgründungen der Universität sowie des benachbarten Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie (IZI) entstehen. © Quelle: André Kempner

Laut Bürgermeister Schülke arbeiten im Bereich der Alten Messe bereits 42 Firmen aus Biotechnologie und Biomedizin – sowie sechs Forschungseinrichtungen. Mehr als 100 000 Quadratmeter könnten dort noch für Labor- und Büroräume zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel habe sich der Freistaat Sachsen schon große Flächen gesichert, plane etwa das Max-Planck-Institut am Deutschen Platz einen Erweiterungsbau.

Wettbewerb für Flächen rings um Kohlrabizirkus

Im Januar 2023 möchte das Baudezernat zudem die Ergebnisse eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs mit zehn Architekturbüros für riesige Flächen rings um den Kohlrabizirkus präsentieren. Nahe der Semmelweisstraße und An den Tierkliniken wollen mehrere private Flächeneigentümer (wie die DLE aus Berlin, KSW und Stadtbau AG aus Leipzig) gern moderne Gewerbebauten mit Schwerpunkt Bio-Technologie und Lifescience errichten. Obendrein reicht der Entwickler KSW gerade den Bauantrag für ein Labor- und Bürohaus mit 11 300 Quadratmetern Mietflächen an der Landsteinerstraße ein.

Die Firma Hornbach hat eine historische Messehalle zu Leipzigs größtem Baumarkt verwandelt. Im Februar 2023 soll er mit 17 000 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem Gartencenter öffnen. © Quelle: André Kempner

Hornbach eröffnet im Februar größten Baumarkt

Die bewährte Nutzungsmischung auf der Alten Messe soll trotzdem erhalten bleiben. So öffnet dort im Februar 2023 der größte Leipziger Baumarkt (17 000 Quadratmeter Verkaufsfläche) in einem Neubau mit historischem Säulenportal. Hinzu kommen ein Gartencenter und ein Drive-In. Laut Hornbach-Sprecher Christian Grether sind noch einige Job-Angebote für diesen Standort nahe der Richard-Lehmann-Straße frei. „Derzeit laufen die Arbeiten für den Innenausbau auf Hochtouren. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Kundinnen und Kunden in diesem ganz besonderen Bauwerk mit einer langen Geschichte begrüßen zu dürfen.“