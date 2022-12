Romantik, Street Food – und alternatives Flair: Viele Menschen zieht es auf Leipzigs alternative Weihnachtsmärkte. Was macht sie aus? Und warum bevorzugen sie Leipziger mitunter? Unterwegs auf kleineren Weihnachtsmärkten in Leipzig – inklusive eines absoluten Neulings.

Leipzig. Während das Gedränge am Samstagabend in der Leipziger Innenstadt immer dichter wird, geht es andernorts im Stadtgebiet mitunter gemütlich zu. In allen Himmelsrichtungen zieht es Leipzigerinnen, Leipziger und Gäste auch in diesem Jahr auf die alternativen Weihnachtsmärkte: Manche werben mit Romantik, andere mit einem außergewöhnlichen Ambiente – ruhig bleibt es aber nicht überall. Und doch versuchen alle, sich vom großen Publikumsmagneten in der Innenstadt abzugrenzen. Wie machen sie das? Und was zieht Besucher und Händler dorthin?