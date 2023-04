Das „Kino der Jugend“ hat schon eine Perspektive. Leipzigs Grüne wollen im alten Gaswerk in der Eisenbahnstraße ein Kreativquartier für Sellerhausen entwickeln. Dort sitzt jedoch die Stadtbeleuchtung.

Leipzig. Noch ist das Areal umzäumt: Im ehemaligen Gasometer an der Eisenbahnstraße lagert die Stadtbeleuchtung Container. Im Hof liegt viel herum, was die Stadtbeleuchter für ihre Arbeit so brauchen. Zum Gelände des einstigen Gaswerkes gehört ein Gebäude, das 1889 als Generatorengebäude der Gasanstalt Ost entstand und das viele noch als „Kino der Jugend“ kennen. 1987 wurde es dichtgemacht. Die Zukunft des ehemaligen Kinos, durch ehrenamtliches Engagement und öffentlichen Druck vor dem Abriss bewahrt, ist inzwischen gesichert. Der Stadtrat billigte einen Rettungsplan für die Immobilie, die vom Schutt beräumt sowie deren Dach repariert wurde. Die Interessengemeinschaft (IG) Fortuna überzeugte bei einem Konzeptverfahren und bekam das Erbbaurecht. Ziel ist es, hier wieder eine Kulturstätte zu etablieren. Doch in den letzten Monaten ist vieles ins Stocken geraten.