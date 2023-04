Die Räume auf der Naschmarktseite im Alten Rathaus sind momentan dicht: Die Leipziger Hieronymus-Lotter-Gesellschaft will ihre Wiedereröffnung mit einer großzügigen Spende fördern.

Räume im Alten Rathaus sollen hergerichtet werden – Unterstützer greifen tief in die Tasche

Leipzig. Es ist die gute Stube Leipzigs: Im Festsaal des Alten Rathauses werden besondere Anlässe gefeiert. Es ist aber auch ein Ort, an dem das stolze Leipzig seine Geschichte präsentiert. Die ist dort allerdings nicht ganz vollständig. So fehlt die Stadtgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, in der sich beispielsweise die Leipziger Messe als Marktplatz Europas etablierte und die Universität als Leuchtturm der Aufklärung glänzte.

Jene Themen werden eigentlich in den Räumen neben dem Festsaal gezeigt, die zum Naschmarkt liegen. Während der Sanierung des ersten Obergeschosses des Alten Rathauses 2021/2022 wurden sie als Depoträume genutzt – nun sollen sie wieder für Ausstellungszwecke eingerichtet werden. Aus eigenem Budget kann das Stadtgeschichtliche Museum dies derzeit nicht stemmen. Deshalb springt ihm die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft zur Seite, die die „Naschmarkträume“ als ihr diesjähriges Förderprojekt auserkoren hat.

Eric Buchmann, der Vorsitzende der Hieronymus-Lotter-Gesellschaft. © Quelle: Jan-Hendrik Helm

30.000 Euro will die Lotter-Gesellschaft dem Museum zur Verfügung stellen. „Das ist für uns eine Herkulesaufgabe, die wir aber trotzdem stemmen wollen. Wir sind zuversichtlich, dass wir es packen, nicht zuletzt auch dank unserer Freunde und Spender“, sagt Eric Buchmann, der Vorsitzende der Lotter-Gesellschaft. Geholfen haben da der Glühwein-Ausschank auf dem Weihnachtsmarkt ebenso wie großzügige Spenden.

Die Lotteraner haben in den vergangenen Jahren beispielsweise die Restaurierung des historischen Stadtmodells, die Konservierung des Bach-Porträts von 1746 sowie die Restaurierung des historischen Ratsschranks von 1592 gestemmt. Im Vorjahr wurde das Bildnis von Kurfürst Johann Georg I. überarbeitet, der nun seit März wieder in der Fürstengalerie im Festsaal hängt.

„Die Neugestaltung der Beletage im Alten Rathaus beschäftigt uns seit vielen Jahren. Da wollen wir bei den letzten drei Räumen auch dabei sein.“ Dabei gibt es auch gewisse Extras. „Gezeigt werden auch Hologramme. Darauf wird auf moderne Weise erklärt, wie die Leipziger Bürger mit Kurfürsten und Landesherren in Dresden um das Wohl Leipzigs gerungen habe“, so Buchmann. Mit dem kaiserlichen Messeprivileg durch Maximilian I. sei es eben nicht getan gewesen. Viele Privilegien musste die Bürgerstadt den Landesherren über die Jahrhunderte immer wieder abringen.

Die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft unterstützt die Neugestaltung der Naschmarkträume im Alten Rathaus. Zuletzt wurden sie bei Sanierungsarbeiten als Depot genutzt. © Quelle: privat

Lotter-Gesellschaft hilft bei Restaurierung

Warum schafft das Museum es nicht allein? „Das Projekt ist teuer, unser Museum kann es alleine nicht stemmen. Es ist eine größere Hausnummer“, erklärt Buchmann. Ulrike Dura, die Vizechefin des Museums, ergänzt: „Für die Ausstattung sorgen wir natürlich selbst. Die Lotter-Gesellschaft unterstützt uns aber bei vielen Extras und Restaurierungsprojekten.“ Dazu gehöre beispielsweise das Gemälde „Blick über Apels Garten“ von Johann Alexander Thiele aus dem Jahre 1740. Denn in der Ausstellung wird auch die Entwicklung von Barockgärten gezeigt.

Auerbachs Hof Radierung von Johann August Rossmäßler (1778). Einen der größten Leipziger Handelshöfe ließ der Medizinprofessor Heinrich Stromer 1530 bis 1538 errichten – Auerbachs Hof. Der große Komplex umfasste beinahe 100 Messegewölbe, in den Obergeschossen Zimmer, Lagerräume und Säle. Die bereits vorhandenen alten Weinkeller über mehrere Etagen ließ Stromer zu den größten der Stadt ausbauen. Das Bild verdeutlicht auch die Entwicklung der Messestadt Leipzig. © Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Frühe Stadtgeschichte wird zu sehen sein

Das Museum greift die frühe Stadtgeschichte auf, die Entwicklung der Messe ist dabei eines der wichtigsten Themen. Dabei werde gezeigt, dass die Gäste „aus aller Herren Länder“ angereist sind und wie Leipzig durch den Zuzug ausländischer Kaufleute und Händler profitiert hat.

Neueinrichtung der Naschmarkträume im Alten Rathaus: Der hier sichtbare Raum mit der Tapete aus Kochs Hof wird auch in der neuen Präsentation weitgehend unverändert gezeigt. © Quelle: Markus Scholz / Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

