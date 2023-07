Am Dienstag erneut über 30 Grad in Leipzig: So heiß wird es in dieser Woche

Leipzig. Das vergangene Wochenende war in Leipzig schon nicht bloß heiß, sondern sogar eins mit Hitzerekorden: Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1851 hatte es keinen wärmeren 9. Juli gegeben, als in jenen in diesem Jahr: 34,4 Grad wurden am Sonntag an der Station in Holzhausen gemessen. Am Montag blieb das Quecksilber dann mit maximal 29,1 Grad etwas unter der Marke für extreme Hitzetage. Allerdings soll es am Dienstag bereits wieder darüber hinaus gehen – mit Werten um die 31 bis 32 Grad.

Sachsenweit höchster Wert am Flughafen Leipzig-Halle gemessen

„Am Sonntag sind gleich mehrere Rekorde erreicht worden“, berichtete DWD-Meteorologe Thomas Hain am Morgen. Denn an fast allen Stationen des DWD in Sachsen wurden die bisher am 9. Juli gemessenen Tageswerte übertrumpft.

Die höchsten Temperaturen im Freistaat wurden am Sonntag an der Station am Flughafen Leipzig/Halle und in Klitzschen mit jeweils 35 Grad gemessen. Absolute Rekorde konnten damit jedoch nicht erreicht werden: Der Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war am 20. August 2012 in Dresden-Hosterwitz gemessen worden – 39,8 Grad.

Weiterhin Temperaturen über 30 Grad in Leipzig erwartet

Die Hitze bleibt der Messestadt auch in der neuen Woche erhalten: Am Montagmorgen habe ein Tief namens Quentin zunächst etwas Regen und Abkühlung gebracht, so der Wetterexperte Thomas Hain. Ein „ganz kleines Schauer- und Gewitterrisiko“ bleibe für den Tag bestehen, allerdings solle es zum Nachmittag hin eher auflockern. Dabei sei mit Temperaturen bis zu 29 Grad zu rechnen.

„Am Dienstag wird es wieder sehr schön und heiß“, prognostizierte Hain am Montagmorgen. Für den Wetterexperten heißt das: etwa 31 bis 32 Grad und kein Regen. „In der Innenstadt können es bis zu 35 Grad werden.“

In der Nacht zu Mittwoch werde voraussichtlich eine neue Kaltfront etwas Regen bringen, sodass in der zweiten Wochenhälfte mit etwa 25 Grad zu rechnen sei. Zum Wochenende soll die Hitze dann erneut zurückkehren: „Für Samstag sieht es aus, als ob wir die 30-Grad-Grenze wieder schaffen“, so der Meteorologe. „Aber auch das hält nicht für die Ewigkeit.“ Eine weitere Kaltfront werde zum Ende der Woche erwartet.

LVZ