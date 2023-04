Was ist in Sachsen von der Corona-Pandemie geblieben? Und worum genau dreht sich eigentlich der wachsende Streit um die Fahrbahn-Reduzierung am Leipziger Hauptbahnhof? Die Antworten - und eine Siegesfeier - gibt es hier im News-Update vom Samstag.

Am Ende und Anfang des Ausnahmezustands: Das war der Samstag in Leipzig

sie ist vorbei. Ganz offiziell überstanden - die Corona Pandemie. Zugegeben, diese Nachricht ist nicht mehr brandneu, doch neu ist diese abschließende Analyse meines Kollegen Matthias Puppe. Als LVZ-Datenexperte hat er geschaut, was Sachsen von der Pandemie geblieben ist: die Rückschau auf den Ausnahmezustand ist spannend - in vielerlei Hinsicht, im positiven wie negativen Wortsinn. Nichts hat das Leben der Menschen in den vergangenen Jahren so intensiv in Atem gehalten wie das Coronavirus.

Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten 2020/21, als die ersten beiden von acht Corona-Wellen durch Sachsen fegten, war das Leid besonders groß. Kliniken gerieten über Belastungsgrenzen, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte waren rund um die Uhr im Einsatz – obwohl zu diesem Zeitpunkt kaum effektive Hilfe möglich war. Mehr als 7000 Menschen starben in dieser Zeit allein in Sachsen infolge ihrer Infektion. Lesen Sie hier den vielleicht letzten Blick auf acht zum Teil verheerende Infektionswellen, vergessene Fachbegriffe und verlorene Mitmenschen.

Ich bin mit unseren eigenen Modellvorhersagen zufrieden. Die waren nicht immer richtig, aber doch meistens.

Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz hat für Sachsen den Verlauf der Corona-Pandemie prognostiziert. Die Wissenschaft habe etwas Wichtiges zu verspielen, sagt Scholz - nämlich ihre Glaubwürdigkeit. Und manchmal seien während der Corona-Pandemie vielleicht doch zu schnell zu wenig evidenzbasierte Prognosen gemacht worden.

Für den Mann der Daten, Fakten und komplizierten Berechnungen war es eine ungewohnte Zeit im Rampenlicht. Jetzt ist er froh, sich frei von politischem Druck anschauen zu können, was in den vergangenen drei Jahren gut gelaufen ist – und was nicht. Meine Kollegin Denise Peikert hat Markus Scholz zum Interview getroffen.

Doppelpack von Werner sichert RB Leipzig Sieg und drei Punkte gegen Augsburg. © Quelle: Jan Woitas

RB Leipzig hat im Kampf um einen Champions-League-Platz vorgelegt. 3:2 (3:1) gewann das Team von Coach Marco Rose am Samstag gegen den FC Augsburg – auch dank zweier Tor von Timo Werner.

Im Südsudan: Ärztin aus Machern arbeitet im Krankenhaus-Container eines Flüchtlingslagers. Sophia Rost aus Machern arbeitete für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in einem Krankenhaus im Südsudan – inmitten eines Binnenflüchtlingslagers für 120 000 Menschen. Sophia Rost aus Machern arbeitete für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in einem Krankenhaus im Südsudan – inmitten eines Binnenflüchtlingslagers für 120 000 Menschen. Im Interview berichtet die 35-jährige Anästhesistin von Operationen im Container.

Fahrspur-Reduzierung am Hauptbahnhof Leipzig: Worum dreht sich eigentlich der Streit? Mehr Platz für Radfahrer, weniger Fahrspuren für den Autoverkehr: Seit Mittwoch werden die Fahrspuren vor dem Leipziger Hauptbahnhof umgebaut. Doch diese Maßnahme ist heftig umstritten. Die Wirtschaft droht mit Klage, eine Petition will den Umbau stoppen. Mehr Platz für Radfahrer, weniger Fahrspuren für den Autoverkehr: Seit Mittwoch werden die Fahrspuren vor dem Leipziger Hauptbahnhof umgebaut. Doch diese Maßnahme ist heftig umstritten. Die Wirtschaft droht mit Klage, eine Petition will den Umbau stoppen. Wer kämpf hier gegen wen, und warum schlagen die Wellen so hoch? Eine Analyse.

Second-Hand: Nachfrage nach gebrauchten Produkten in Leipzig steigt. In Zeiten der Inflation boomt das Geschäft mit Kleidung aus zweiter Hand. Die Produkte sind nachhaltig, trendy und belasten den Geldbeutel weniger als Neuware. In Leipzig gibt es größere Handelsketten, kleinere Second-Hand-Läden und die Flohmärkte erfreuen sich großer Beliebtheit. In Zeiten der Inflation boomt das Geschäft mit Kleidung aus zweiter Hand. Die Produkte sind nachhaltig, trendy und belasten den Geldbeutel weniger als Neuware. In Leipzig gibt es größere Handelsketten, kleinere Second-Hand-Läden und die Flohmärkte erfreuen sich großer Beliebtheit. Die LVZ hat sich Leipzigs Second-Hand-Szene, insbesondere für Kleidung, angesehen und mit Händlerinnen gesprochen.

29. Auwaldtag in Leipzig: Er findet bereits seit 1995 jährlich am 16. April in Würdigung der biologischen Besonderheiten des Leipziger Auwaldes statt.

Gewinnerfilm zum Abschluss des 20. Filmfestivals „Kurzsüchtig“: Gezeigt wurden in sechs Kategorien Filme aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In der Schaubühne Lindenfels auf der Karl-Heine-Straße

RB Leipzigs Frauen vor Einzug ins Pokal-Finale und Aufstieg: Zwei Mal brachte die Spielstätte am Cottaweg den Zwei Mal brachte die Spielstätte am Cottaweg den RB -Frauen in dieser Saison schon viel Glück. Zunächst besiegten sie im Achtelfinale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt, im Viertelfinale dann die SGS Essen. Beide Teams waren als Favoritinnen angereist. Am Sonntag (Anpfiff 18.30 Uhr) versucht nun mit dem SC Freiburg zum dritten Mal ein Erstligist sein Glück an Ort und Stelle. Dafür wurden die Zuschauerkapazitäten extra aufgestockt, mobile Tribünen aufgebaut. Ausverkauft war die Partie dennoch innerhalb kurzer Zeit. 1800 Fans werden erwartet.





