Am historischen Standort: Neubau des Leipziger Instituts für Meteorologie geht in Betrieb

Leipzig. Die Wolken- und Klimaforschung an der Universität Leipzig hat eine neue Heimat gefunden. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde am Freitag der Neubau des Instituts für Meteorologie in der Stephanstraße (Zentrum-Süd) feierlich übergeben. Bislang ist die Lehr- und Forschungseinrichtung mit ihren 150 Studierenden auf mehrere Standorte verteilt. Perspektivisch sollen alle am neuen Standort vereint werden.

Der etwa 900 Quadratmeter umfassende Neubau entstand neben den Überresten der historischen „Alten Sternwarte“, die seit 1861 existierte und beim Luftangriff 1943 zerstört wurde. Seit 1993 arbeiten in den rekonstruierten Überresten bereits Teile des Wetter- und Klimainstituts. Das nun errichtete Gebäude nebenan wurde als sogenanntes Plus-Energie-Haus konzipiert: Es versorgt sich selbst, produziert Strom über Photovoltaik und eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.

Fassade soll an Wolke erinnern – Klimakammer und Windkanal

Auf den Fluren des neuen Gebäudes sind Kunstwerke von Kerstin Heymach zu sehen, die eine internatione Expedition in die Arktis zeichnerisch begleitete. Entsprechend der Arbeit im Inneren soll die Fassadengestaltung an eine Wolke erinnern, die auf der Erde gelandet ist.

„Für die Spitzenforschung stehen eine neue Klimakammer, ein Windkanal und Messgeräte auf dem Dach bereit. Im Gebäude wechseln sich Bereiche von Transparenz und konzentriertem Arbeiten ab und schaffen für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Klima des Wohlfühlens“, freute sich Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) bei der Eröffnung. Der Freistaat übernahm 7,8 von insgesamt 11,6 Millionen Euro Baukosten.

Für Leipzigs Uni-Rektorin Eva Obergfell ist der Neubau Zeugnis langjähriger Bemühungen, die zu einem beeindruckenden Ergebnis geführt hätten. „Das Institut für Meteorologie zählt bereits jetzt zu den führenden Einrichtungen Deutschlands und ist auch international als Zentrum der Wolken- und Klimaforschung weithin sichtbar und anerkannt“, so Obergfell.