An der Demonstration „Leipzig leuchtet“ am Montagabend haben deutlich weniger Menschen teilgenommen als von den Veranstaltern erwartet.

Am Montagabend: Gegenprotest zu Versammlung auf dem Leipziger Simsonplatz

Leipzig. Am Montagabend haben sich in der Leipziger Innenstadt circa 1500 Menschen unter dem Motto „Leipzig leuchtet“ für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt. Parallel zur Demonstration entlang und auf dem Innenstadtring war auf dem Simsonplatz auch eine Versammlung mit dem Titel „Raus aus Nato und EU!“ angezeigt worden. Dagegen formierte sich am Abend ein Gegenprotest.

Kundgebung auf dem Simsonplatz

Laut Polizei startet die Versammlung auf dem Simsonplatz 19 Uhr mit etwa 90 Personen. Ihnen gegenüber standen mehrere junge Menschen, die ihren Gegenprotest durch Zurufe kundgetan haben. Nach Polizeiangaben blieben die Protestzüge voneinander getrennt, zu Auseinandersetzungen ist es nicht gekommen. Im Vorfeld des Aufzugs auf dem Simsonplatz hat die Polizei Personalien von 64 Personen aufgenommen.

Hinweis: In einer früheren Version des Textes hieß es, die Gegendemo habe sich gegen „Leipzig leuchtet“ gerichtet. Dies stimmt nicht. Der Protest am Simsonplatz richtete sich gegen die Versammlung „Raus aus Nato und EU!“.