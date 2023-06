Rundflüge, Besichtigungen und mehr – Flughafen Leipzig/Halle lädt zum Flughafenfest

Schkeuditz. Rundflüge, Flughafentouren – und eine Flugzeugschau: Der Flughafen Leipzig/Halle lädt am Wochenende zum großen Flughafenfest. Das findet am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG mit. Der Eintritt ist frei.

Wie es vorab hieß, können sich Gäste an beiden Tagen über die Flughafentechnik informieren, ausgestellt werden etwa Fahrzeuge der Flughafen-Feuerwehr, aber auch „Spezialgeräte zur Flugzeugabfertigung“. Angeboten werden laut Airport auch Flughafentouren: Die erste des jeweiligen Tages kann über die Website gebucht werden, die folgenden vor Ort zu Preisen von 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder.

Rundflüge, Besichtigungen und Outdoorspielplatz – das Programm zum Flughafenfest

Erwartungsgemäß teurer sind die Rundflüge, die der Flughafen ebenfalls anbietet: Zum Preis von 145 Euro bzw. 125 Euro (Kinder bis 14) geht es mit einer AN-2, dem größten einmotorigen Doppeldecker der Welt, nach oben.

Laut Programm können Besucherinnen und Besucher auch eine Flugzeugschau erleben – und je nach Flugzeugtyp Cockpit, Kabine oder Frachtraum besichtigen. Zu sehen sind demzufolge unter anderem ein Airbus A300 und A310, eine Antonov 124 sowie weitere Fracht- und Sportflugzeuge. Außerdem gebe es die Möglichkeit zur Besichtigung des historischen und restaurierten Flugzeugs vom Typ IL-18. „Die Maschine wurde 1960 in Dienst gestellt und war die erste dieses Typs, die bei der damaligen Lufthansa Ost eingesetzt worden ist“, teilte der Flughafen mit. Der Preis pro Erwachsenen beträgt zwei Euro, Kinder unter 1,20 Meter sind kostenfrei. Für die jüngsten Besucher hat der Airport Leipzig/Halle einen „großen Outdoorspielplatz“ angekündigt – mit Wasserspielplatz, Hüpfburgen, Kletterwand und Bungee-Trampolinen.

Anreise aus Leipzig und Halle mit ÖPNV empfohlen

Der Flughafen empfiehlt Gästen die Anreise mit dem Nahverkehr beziehungsweise den Zügen der Deutschen Bahn. An der Flughafen-Station hält die S-Bahn S5 aus Richtung Halle, Leipzig, Altenburg und Zwickau. Zudem ist der Flughafenbahnhof ein Haltepunkt für Intercity-Züge der Deutschen Bahn. Gäste aus dem Raum Delitzsch/Nordsachsen können für die Anreise auch die Buslinie 217 nutzen. Und: Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gilt am Veranstaltungswochenende auf allen ausgewiesenen Sonderparkflächen ein Sonderparktarif von 5 Euro pro Tag, hieß es vom Flughafen. Besuchern, die aus Richtung Leipzig anreisen, empfiehlt der Veranstalter das Parken auf dem Sonderparkplatz in Kursdorf. Gäste, die aus Richtung Schkeuditz über die S8a zum Flughafen kommen, würden auf die Freifläche vor dem Check-in/Flughafenbahnhof geleitet.

