﻿„Hölle ist das“: 400 Mitarbeiter von Amazon Air bangen um ihren Arbeitsplatz

Zur Frühschicht ist die Stimmung bei Amazon Air am Flughafen Halle/Leipzig angespannt. Das Aus für den Standort ist für viele Mitarbeiter eine Hiobsbotschaft. Betroffene erzählen, wie sie damit umgehen.

Schkeuditz. Schichtbeginn bei Amazon Air am Flughafen Halle/Leipzig. Vor der Toreinfahrt parken Lkws, Frachtflugzeuge starten mit lautem Getöse in den Sonnenaufgang und die S-Bahn spuckt kontinuierlich Pendler und Pendlerinnen aus. Ein Morgen wie jeder andere, könnte man meinen. Doch der Weg zum Betriebsgelände ist für viele Mitarbeiter von Amazon an diesem Mittwochmorgen kein leichter. Nicht einmal vor 24 Stunden wurde öffentlich bekannt, dass der Versandriese den Standort in Schkeuditz aufgibt – 400 Jobs sind davon betroffen.