﻿ „Mitarbeiter in der Region halten“: Aus für Amazon-Air-Standort Leipzig/Halle sorgt für Unruhe

Erst 2020 eröffnet und drei Jahre später schon das Aus: Die Schließung des Luftfrachtzentrums von Amazon Air am Flughafen Leipzig /Halle sorgt in Dresden und der Region Leipzig zwar für Unruhe, Untergangsstimmung bleibt aber aus.

Leipzig/Dresden. Der weltweit größte Online-Versandhändler Amazon schließt sein Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle. Nach einer entsprechenden Anpassung des Logistiknetzwerks sei die Schließung des Amazon-Air-Standortes geplant, begründete ein Sprecher des US-Konzerns am Dienstag den Schritt. Von dem Aus sind nach Unternehmensangaben 400 Beschäftigte betroffen. Die Nachricht sorgt in der Region Leipzig und in der Landeshauptstadt Dresden für Unruhe.