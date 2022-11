﻿„Ami go home“-Demo in Leipzig darf nicht auf den Ring – OBM Jung mit klarer Haltung

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Leipziger Montagsdemo" tragen am 14. November ein Transparent mit der Aufschrift „Ami go home“.

Rechtsextreme mobilisieren seit Wochen für eine sogenannte „Ami go home“-Demo am Samstag in Leipzig. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Nun erklärt die Stadtverwaltung, der erhoffte Marsch um den Innenstadtring werde nicht stattfinden können.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket