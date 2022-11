„Ami go home“-Demonstration in Leipzig: Linke Demonstranten stoppen mit einer Sitzblockade den rechten Demonstrationszug, die Polizei wird später die Blockade räumen.

Die Leipziger Polizei prüft derzeit Berichte über einen Zwischenfall in der Friedrich-Ebert-Straße vom Samstagabend. Dabei soll ein Pkw gefährlich an die Sitzblockade der Gegendemonstranten der „Ami go home“-Kundgebung gefahren sein. Der Fahrer spricht davon, er sei bedroht worden und habe nur noch weg gewollt.

