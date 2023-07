﻿Amok-Fehlalarm in Leipzig: Sieben von zehn Fälle werden aufgeklärt

Leipzig. Die Aufklärungsquote nach absichtlichen Fehlalarmen lag in Sachsen im vergangenen Jahr bei 69,3 Prozent. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des Sächsischen Ministeriums des Innern (SMI) hervor. Ein solcher Notruf-Missbrauch löste vor knapp zwei Wochen in Leipzig einen Großalarm aus: Über die Notruf-App „Nora“ war ein Amokalarm am Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium im Leipziger Zentrum-Südost ausgelöst worden. Der Notruf erwies sich als anlasslos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Obwohl die Aufklärung aus statistischer Sicht immerhin in knapp sieben von zehn Fällen erfolgreich verläuft, sucht die Polizei weiterhin nach dem Hinweisgeber. Gegen 10.30 Uhr am 6. Juli war die Meldung per App eingegangen, dass zwei verdächtige Personen im Umfeld der Schule gesichtet worden seien.

Lesen Sie auch

„Wir gehen dem zusammen mit anderen Bundesländern nach“, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig mit. Denn die bundesweite „Nora“-App sei in Nordrhein-Westfalen entwickelt und herausgegeben worden. Außerdem würden Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen untersucht: Auch in München hatte es am Donnerstag vor zwei Wochen einen falschen Amok-Alarm an einer Schule gegeben. In Berlin-Kreuzberg war dasselbe bereits Ende Juni vorgefallen. Auch bei diesen Fehlalarmen waren die Hinweise über die Notruf-App eingegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele der in der Kriminalstatistik aufgeführten Notruf-Missbräuche per App eingingen, werde nicht erfasst, erläuterte eine Sprecherin des Sächsischen Ministeriums des Innern. Bekannt sei lediglich, dass sich rund 10 Prozent der dortigen Hinweise seit Einführung der „Nora“-App im Oktober 2021 auf Missbräuche zurückführen ließen. Ein fälschlicher Notruf kann mit einer Freiheits- oder einer Geldstrafe geahndet werden.

LVZ