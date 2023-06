Ampelanlage defekt: Polizei regelt Verkehr am Wilhelm-Leuschner-Platz

Leipzig. Die Polizei hat am Donnerstag die Verkehrsregelung am Wilhelm-Leuschner-Platz übernommen. Der Grund war ein technischer Defekt an einer Ampelanlage in Richtung Innenstadt, der repariert werden musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei regelt den verkehr am Wilhelm-Leuschner-Platz © Quelle: Kira von der Brelie

Drei Polizisten regelten daraufhin den Verkehr jeweils auf dem Martin-Luther-Ring und auf dem Roßplatz mit Handzeichen. Eine ältere Dame mit Rollator wurde von einem Beamten persönlich über die Straße geleitet. „Der Verkehr läuft flüssig, aber unser Eindruck ist: Die Leute haben immer erstmal Schwierigkeiten zu verstehen, was mit den Handzeichen gemeint ist“, sagte ein Polizist.

Die Straßenbahnen wurde von dem Ampelausfall nicht beeinträchtigt. Im Lauf des Vormittags sollte die Ampelanlage wieder funktionstüchtig sein, so die Polizei.

LVZ