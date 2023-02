﻿„Verdächtige Postwurfsendung“ im Leipziger Amtsgericht entdeckt – Feuerwehr im Einsatz

Am 14.2.2023 wurde die Feuerwehr zum Leipziger Amtsgericht gerufen, weil dort eine "verdächtig aussehende Briefwurfsendung" aufgetaucht war.

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagvormittag in die Poststelle des Leipziger Amtsgerichts gerufen. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.