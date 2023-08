Aus dem Gericht zu TikTok – Leipziger Zwillinge Anabel und Maria kennen Erfolg und Schattenseiten

Leipzig. Aufregende Wochen für die Zwillingsschwestern Anabel und Maria Glocker (20) aus Leipzig: Im Juli haben sich die Justizfachwirtinnen selbstständig gemacht. Ihre Jobs im Amtsgericht und bei der Staatsanwaltschaft haben sie an den Nagel gehängt, ihren Beamtenstatus aufgegeben, um als Influencerinnen Geld zu verdienen. „Ich bin gerade so richtig glücklich, dass wir unser Hobby zum Beruf machen können“, sagt Maria, die sechs Minuten ältere Schwester. Und Anabel stimmt ihr zu.

Die eineiigen Zwillinge sind in Mölkau aufgewachsen, in der Oberschule Mölkau in dieselbe Klasse gegangen, trainieren beide Sportakrobatik in einem Tauchaer Verein, gehen zusammen ins Fitnessstudio, wohnen und verreisen zusammen und arbeiten nun auch ganztags zusammen. Maria kümmert sich um das Organisatorische und macht die Steuersachen, Anabel plant den Content, macht die meisten Insta-Stories, beantwortet Nachrichten und E-Mails.

Anliegen der TikTok-Zwillinge: Andere Menschen mental motivieren

Ihre ersten (Tanz-)Videos drehten die Schwestern schon mit 13, da war an eine Social-Media-Karriere noch nicht zu denken. Doch ihre Aktivitäten im Internet wurden immer umfangreicher. Mittlerweile folgen den beiden rund 650.000 Fans auf ihrem TikTok-Kanal und 46.000 bei Instagram. Jeden Tag posten die Zwillinge mehrere Stories, jede Woche ein neues Youtube-Video. Sie haben die Fitnesstrainer-B-Lizenz, erstellen Trainings- und Ernährungspläne für ihre Fans, beraten sie in Online-Coachings. „Es erfüllt uns einfach, wenn wir anderen Leuten helfen können. Klar sind wir keine Psychologen, aber wir geben unser Bestes, um Menschen mental zu motivieren.“

Für ein spezielles Thema bekommen die Leipzigerinnen besonders viel Aufmerksamkeit: für das Ausbleiben der Menstruation – und wie man sie zurückbekommt. Denn beide Schwestern hatten für drei Jahre selbst ihre Periode verloren. „Zu viel Sport, zu viel Stress, zu wenig gegessen“, nennen sie als Gründe. „Wir wussten gar nicht, dass wir offenbar ein gestörtes Essverhalten hatten.“

Maria (links) und Anabel mit ihrer Golden-Retriever-Hündin Maja. © Quelle: André Kempner

Als Anabel und Maria das Thema im Internet ansprachen, bekamen sie viel Feedback von jungen Frauen mit dem gleichen Problem. Mittlerweile haben sie sich ärztliche Hilfe gesucht, Ernährung und Training umgestellt, die Gesundheit in den Vordergrund gerückt. Einst superdünn, hat jede der gut austrainierten Schwestern in den vergangenen zwei Jahren rund 20 Kilogramm zugenommen – und die Periode ist bei beiden zurückgekehrt. In Zukunft wollen sie auf jeden Fall eigene Familien haben. Mit Kindern, Hund und Haus.

Als Kandidatinnen in Gameshow auf Sat.1

„Wir zeigen nicht das Perfekte, wir zeigen die Realität“, nennen Anabel und Maria einen wichtigen Grund für ihren Erfolg auf Social Media. Ihnen ist klar, dass sie eine Vorbildfunktion für ihre Community haben. „Wir achten darauf, was wir zeigen, ob die Produkte zu uns passen, und wir testen sie vorher.“ So stellen sie Fitnessbekleidung oder Nahrungsergänzungsmittel vor oder werben für Lieferdienste.

Die nächste Staffel der Sat.1-Show „99 - Eine:r schlägt sie alle" wird ab dem 21. August ausgestrahlt. Mit dabei sind die Zwillinge Anabel und Maria Glocker aus Leipzig-Mölkau. © Quelle: SAT.1/Julia Feldhagen

Richtig Lust haben Anabel und Maria Glocker auf TV-Auftritte. Seit Langem sind sie in einem Castingportal angemeldet. Auf diesem Weg wurden sie eingeladen, als Kandidatinnen in der Sat.1-Spielshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ anzutreten. Aufgezeichnet wurde die Show bereits im November 2022 in der Duisburger Kraftzentrale. Ausgestrahlt werden die fünf Folgen ab 21. August, immer montags um 20.15 Uhr. Dann werden auch die Schwestern vorm Fernseher sitzen und noch einmal mitfiebern – vor allem bei den eigenen Spielrunden. Dass beide bis ins Finale kommen, war ihr großer Traum. Ob er sich erfüllt hat, wie weit es für sie ging und ob sie womöglich die 99.000 Euro gewonnen haben, dürfen sie allerdings noch nicht verraten.

„Rückblickend war es die beste Zeit in unserem Leben, es hat wahnsinnig Spaß gemacht“, erzählt Maria Glocker. „An das Geld haben wir gar nicht so sehr gedacht. Aber wir sind sehr ehrgeizig und wollten so weit wie möglich kommen. Der Druck war hoch, zum Schluss waren wir mit den Nerven am Ende“, ergänzt Anabel. Die beiden waren die Jüngsten in der Show.

Die Dreharbeiten liefen ganztags über insgesamt drei Wochen, Handys mussten abgegeben werden. Gespielt wurden unterhaltsame Party- und Geschicklichkeitsspiele. 100 Kandidatinnen und Kandidaten aller Altersklassen traten in 99 Spielrunden gegeneinander an. Wer es schaffte, kein einziges Mal Letzte(r) zu werden, kam ins Finale und konnte um die 99.000 Euro spielen. „Es wird nie langweilig, es ist lustig und emotional, und es sind viele Glücks- und Trauertränen geflossen“, sagen Anabel und Maria, warum es sich lohnt, die Show anzuschauen.

