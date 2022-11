﻿Montagsdemonstrationen in Leipzig: Wer kämpft hier gegen wen?

Die einen gehen gegen Rechtsextreme auf die Straße, die anderen für Frieden – aber an der Seite von rechtsextremen Gruppen: In Leipzig prallen montags derzeit unterschiedliche Perspektiven aufeinander – obwohl ein Großteil der Menschen die gleichen Ziele hat. Die einen sagen: Mit Nazis geht man nicht auf die Straße, nur gegen sie. Die anderen sagen: Es stehen doch andere Themen im Vordergrund. Es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben – und auch zu differenzieren, meint LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa in ihrem Kommentar.

