﻿Anbieter bleibt in Schkeuditz auf Reihenhäusern sitzen

Schkeuditz/Leipzig. Vor weniger als zwei Jahren wären die zehn Reihenhäuser, die unlängst in Schkeuditz errichtet worden sind, wohl noch der Renner gewesen – schließlich befinden sie sich im Leipziger Speckgürtel, in einer wachsenden und zunehmend beliebten Umgebung. Jetzt allerdings stehen die Häuser leer. „Wir hatten insgesamt mehr als 20 Reservierungen für die zehn Häuser“, sagt Felix Florack von der Deutschen Reihenhaus AG. „Vergeben haben wir bislang nur vier.“ Die potenziellen Käufer hätten es sich zwischenzeitlich eben anders überlegt, seien vor dem Notartermin wieder abgesprungen. „So etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt Achim Behn, Sprecher des Unternehmens. Ab 329.000 Euro sind die Objekte westlich von Leipzig zu haben.

Fragt man Experten, kommen die schnell zu dem Schluss: Die Neubauten in Schkeuditz sind wohl kein Einzelfall. Für immer mehr Familien platze der Traum vom Eigenheim, heißt es. Auch dort, wo Grundstücke und Wohnraum vergleichsweise günstig sind.

So ist etwa bei der Sparkasse Leipzig von einer „großen Zurückhaltung beim Immobilienkauf“ die Rede. Dies gelte für Eigennutzer und für jene, die eine Immobilie als Kapitalanlage nutzten. Deutlich fällt das Urteil auch im Hinblick auf Bauvorhaben von Familien aus: „Wir sehen aktuell kaum noch neue Bauvorhaben im Bereich der Einfamilienhäuser“, sagt Meike Eisold, Sprecherin der Sparkasse Leipzig. Auch professionelle Projektentwickler hätten es derzeit schwer, signifikante Verkaufsstände zu erreichen.

Die gestiegenen Zinsen werden zum Problem

Für Michael Lorenz, Spezialist für Baufinanzierung beim Finanzunternehmen Dr. Klein, ist das Beispiel aus Schkeuditz ebenfalls keine Überraschung. „Es ist eine ganz schwierige Situation auf dem Immobilienmarkt“, sagt er – und spricht von „starken Turbulenzen“.

Lorenz macht eine Beispielrechnung anhand eines Beispielreihenhauses für 500.000 Euro auf. „Ende 2021 konnten sich das bei einem Zinssatz von 1 Prozent plus 2 Prozent Tilgung pro Monat noch viele leisten – da waren im Monat 1250 Euro fällig“, rechnet er vor. Heute sei das für viele Familien aber nicht mehr machbar. Als Grund nennt Lorenz den rasanten Zinsanstieg von Dezember 2021 bis Mitte 2022. „Liegen die Zinsen jetzt bei 3,5 bis 4 Prozent, ist man plus Tilgung bei mindestens 2500 Euro im Monat – also doppelt so hoch. Der Großteil kann sich das nicht mehr leisten, deshalb ist der Markt zusammengebrochen.“

Sparkasse Leipzig meldet: „Die Auswahl wird größer“

Auch aktuelle Zahlen des größten Baufinanzierungsvermittlers Interhyp zeigen, dass im vergangenen Jahr das Volumen von Baufinanzierungen deutlich zurückgegangen ist. Bei den Preisen für Wohnungen und Häuser selbst geht der Vermittler am Gesamtmarkt von weiter sinkenden Preisen aus. In Leipzig sind die Durchschnittspreise für Wohnimmobilien zum Jahresende bereits um 4 Prozent zurückgegangen.

Felix Florack von der Deutschen Reihenhaus AG vor den zehn Schkeuditzer Reihenhäusern. © Quelle: Michael Strohmeyer

Als Folge der Kundenzurückhaltung konstatiert die Sparkasse Leipzig derweil eine „Belebung der Angebotsseite auf dem Immobilienmarkt“, wie Sprecherin Eisold sagt. „Hier scheint sich der sogenannte Flaschenhals etwas zu weiten – es kommen also mehr Immobilien auf den Markt, die Auswahl für potenzielle Käufer wird größer.“ Abzuwarten bleibe, wie stark und nachhaltig sich das aufs Preisniveau durchschlage.

Die Stimmung bei potenziellen Käufern scheint jedenfalls weiterhin gedämpft. Wie in Schkeuditz, so die Deutsche Reihenhaus AG, könnten sich viele Ottonormalverbraucher Investitionen in Immobilien gerade einfach nicht mehr leisten. Im Falle der Objekte in der nordsächsischen Stadt hätten die Beinahe-Käufer sogar den Verlust der Reservierungsgebühr in Kauf genommen – um vom Erwerb zurückzutreten.