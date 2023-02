Am letzten Ferienwochenende war es in manchen Leipziger Indoor-Spielplätzen so voll, dass keiner mehr rein kam. Was ist so toll dort?

Andrang auf Indoor-Spielplätzen - das war am Sonntag in Leipzig wichtig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

sie tragen so geheimnisvolle Namen wie „Kitupiland“ oder „Kinderland“ - und sie sind für viele Eltern und Großeltern manchmal die letzte Rettung. Zumal, wenn wie an diesem Wochenende die Spielplätze im Freien nicht wirklich eine entspannte Alternative sind. Indoor-Spielplätze sind vor allem allem in der kühlen und nassen Jahreszeit immer stärker gefragt. Reporterin Denise Peikert ist deshalb am letzten sächsischen Ferienwochenende in Leipzig auf Recherche gegangen und hat sich der Faszination dieser überdachten großflächigen Spielelandschaften genähert. Warum sind Kitupi & Co. so gefragt? Warum geben Familien Geld aus (oft nicht wenig), wo sie doch ihre Kinder kostenlos in der freien Natur spielen lassen könnten?

Guck mal, wer da guckt: Felix Reinki mit Sohn Theodor (4) besuchen zum ersten Mal das Kitupiland in Leipzig-Stötteritz. © Quelle: Christian Modla

Zwischen Hüpfburgen, Bobby-Car-Strecken und Kicker-Tischen hat unsere Reporterin Eltern, Kinder und Betreiber gefragt und über die Faszination dieser quietschbunten Spiel-Areale gesprochen. Fakt ist, dass es Kindern immer und Eltern ein bisschen gefällt - weil es wiederum den Nachwuchs bei Laune hält. Eine klassische Win-Win-Situation also. Ein Vater bringt es jedenfalls treffend gegenüber Denise Peikert auf den Punkt: „Irgendwas muss man ja machen.“

Bild des Tages

Comeback des Winters: So wie hier mit Schnee auf parkenden Autos am Gohliser Schlösschen in Leipzig, kehrte der Winter noch einmal nach Sachsen zurück. Am Fichtelberg und in Carlsfeld (Erzgebirge) gibt es aktuell gute Wintersportbedingungen. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/ZB

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Ich glaube, dass ich nicht immer der einfachste Charakter bin. Ich brauche immer mal wieder einen Tritt in den Hintern. RB-Stürmerstar Timo Werner nach dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt und seinem Stocher-Tor zur 1:0-Führung.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Prozess-Fortsetzung: Der „Kinderzimmer-Dealer“ sowie vier weitere Männer müssen sich weiter wegen Handels mit Betäubungsmitteln vor dem Leipziger Landgericht verantworten.

„Sicher im Netz“: Die Polizeidirektion Leipzig lädt um 18 Uhr Eltern und pädagogische Fachkräfte zu einer Online-Beratung ein. Es geht um Kinder und ihren Umgang mit sozialen Netzwerken.

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche.

Herzlichst, Ihr André Böhmer, Reporter für Wirtschaft

Hören Sie auch