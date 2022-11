﻿Angeklagte verteidigen Hausbesetzung in Leipziger Ludwigstraße

Im Prozess um eine illegale Hausbesetzung vor zwei Jahren in der Leipziger Ludwigstraße haben die Angeklagten ihre Tat verteidigt. Eine Geldstrafe per Strafbefehl wollen sie nicht akzeptieren.

Leipzig. Sie fühlen sich im Recht und wollen die Strafe nicht akzeptieren: Zwei Leipziger, die laut Anklage im Jahr 2020 ein leerstehendes Haus in der Ludwigstraße 71 im Stadtteil Volkmarsdorf besetzt hatten, mussten am Dienstag wegen Hausfriedensbruchs vor das Amtsgericht. Auf das erzwungene Ende der Besetzung nach knapp zwei Wochen am 2. September und ähnliche Aktionen wenig später in Connewitz hatte die linke Szene mit wiederholten schweren Krawallen reagiert. Bundesweit war aus diesem Anlass über gewaltbereite Linksextreme debattiert worden.