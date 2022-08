Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch das Büro der Grünen-Landtagsabgeordneten Claudia Maicher in Leipzig Plagwitz angegriffen. Dabei wurden Scheiben sowie die Eingangstür beschädigt. Das Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum ermittelt.

Anschlag auf das Wahlkreisbüro der Partei Die Grünen in der Zschocherschen Straße in Leipzig/Plagwitz

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Plagwitz ist in der Nacht zu Mittwoch das Büro der Landtagsabgeordneten Claudia Maicher (Grüne) attackiert worden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes haben Unbekannte gegen 02:10 Uhr zwei Fensterscheiben und die gläserne Eingangstür des Abgeordnetenbüros beschädigt.

Weil eine politische Motivation für die Tat nicht ausgeschlossen werden könne, wurden die Ermittlungen durch das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum übernommen. Derzeit wird gegen unbekannte Täter wegen des Tatvorwurfs der Sachbeschädigung ermittelt. Eine Zeugin habe ausgesagt, dass der Angriff durch mehrere Personen verübt worden sein könnte. Demnach sei im Anschluss eine Person in Richtung Karl-Heine-Kanal gerannt.

Staatsanwaltschaft und LKA bitten um Mithilfe

Staatsanwaltschaft und LKA bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Sachsen, Neuländer Straße 60 in 01129 Dresden, unter der Telefonnummer 0800/8552055 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet seien relevant.

Der so genannte "Grüner Raum am Kanal" ist in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Angriffen geworden. So wurden im Juli vergangenen Jahres ebenfalls Scheiben beschädigt und Graffiti am Hauseingang angebracht. Der Schaden wurde damals auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

