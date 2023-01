﻿Attacke mit abgebrochener Glasflasche: 30-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Vor Gericht wegen versuchten Totschlags und einer Vielzahl anderer Straftaten: Mahamed S. wird beim Prozessauftakt am Freitag in Handschellen in den Sitzungssaal gebracht.

Leipzig. Versuchter Totschlag, mehrfache Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, Beleidigung: Innerhalb von nur fünf Monaten soll Mahamed S. (30) in Leipzig eine Vielzahl von Straftaten begangen haben. Am Freitag begann am Landgericht der Prozess gegen den Somalier, der sich gleich zu Beginn in Lügen verstrickte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war am 26. Februar vorigen Jahres, als ein Security-Mann am Leipziger Hauptbahnhof ein bekanntes Gesicht wiedersah. Gegen 22.40 tauchte dort laut Anklage Mahamed S. auf. Der Sicherheitsbedienstete kannte den Afrikaner bereits von einer früheren Begegnung. Mitte Januar soll Mahamed S. am Hauptbahnhof aufgefallen sein, weil der Verdacht bestand, dass er vor einer Bar mit Drogen handelt. Als die Sicherheitsleute ihn damals aufforderten, den Hauptbahnhof zu verlassen, soll Mahamed S. mit einer Glasflasche auf sie losgegangen sein.

Tödliche Verletzungen in Kauf genommen

Seither bestand gegen ihn ein Hausverbot. Aus diesem Grund beharrte der Security-Mann beim erneuten Aufeinandertreffen darauf, dass Mahamed S. das Bahnhofsgebäude verlässt. Doch der Somalier ging laut Anklage zum Angriff über. Wie Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob zum Prozessauftakt schilderte, schlug er den Sicherheitsbediensteten mit der Faust ins Gesicht und versetzte ihm einen Hieb mit einer Glasflasche. Als die Flasche entzweiging, soll S. mit dem abgebrochenen Flaschenhals seinen Gegenüber attackiert haben. Mehrfach habe er in Richtung Kopf und Hals des Sicherheitsmannes zugestoßen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Angeklagte habe dabei billigend in Kauf genommen, dass er den Wachmann tödlich verletzt, sagte Jakob. Glücklicherweise waren die Folgen des Angriffs nicht ganz so schwerwiegend. Der Sicherheitsbedienstete erlitt mehrere Schnittverletzungen am Kopf, war bis 1. März krankgeschrieben. Gemeinsam mit einem Kollegen konnte er den Gewalttäter zu Boden bringen. Noch in dieser Situation soll Mahamed zu ihm gesagt haben: "Ich bringe dich um!" Er wurde festgenommen, am nächsten Tag erließ der zuständige Haftrichter Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlages in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Opfer nach Attacke lange dienstunfähig

Es war nur der Höhepunkt einer ganzen Serie von Straftaten, die Mahamed S. den Behörden zufolge begangen hat. So soll er am 21. September 2021 am helllichten Tag in der Hermann-Liebmann-Straße einem Mann ein Rad mit Felge und Reifen ins Gesicht geschlagen und erheblich verletzt haben. Am 9. Januar 2022 wurde er nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft in einem Regionalexpress ohne Fahrschein angetroffen, schüttete einer Zugbegleiterin ein Getränk ins Gesicht, verletzte deren Kollegin und stieß üble Drohungen aus. Sie sei nach dem Zwischenfall ein Vierteljahr dienstunfähig gewesen, sagte eine der Betroffenen vor Gericht und war dabei den Tränen nahe.

Vier Tage nach dem Vorfall im Zug soll Mahamed S. in einem Einkaufsmarkt am Hauptbahnhof einen Ladendetektiv geschlagen und verletzt haben, nachdem er beim Diebstahl erwischt worden war. Aktenkundig ist außerdem ein Angriff auf einen Mann am Eingang zur Westhalle des Hauptbahnhofes am 30. Januar 2021. Mit einer Getränkedose soll er diesen zu Boden geschlagen haben. Anschließend habe er das auf dem Fußweg liegende Opfer mit voller Wucht ins Gesicht getreten.

Asylantrag abgelehnt, Aufenthaltserlaubnis erloschen

Zum Prozessauftakt sagte Mahamed S. zu einigen der Anklagevorwürfe aus und gab vor, beleidigt und angegriffen worden zu sein. Das Gericht hielt ihm allerdings Überwachungsvideos vor, die ein völlig anderes Bild des jeweiligen Tatablaufs zeigten. „Wenn sie jetzt schon lügen, können wir ihnen später auch andere Dinge nicht glauben“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Weiß zu dem Angeklagten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2014 ist Mahamed S. in Deutschland, nachdem er zuvor jahrelang unter anderem in Saudi-Arabien gelebt hat. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, erklärte der gelernte Schneider, die Aufenthaltserlaubnis ist erloschen. Wie es für den vorbestraften Somalier weitergeht, soll sich im Januar entscheiden. Vier Verhandlungstage hat das Gericht für den Prozess noch geplant.