﻿Angriff im Leipziger Hauptbahnhof: 30-Jähriger muss in Haft

Leipzig. Er hätte laut Anklage am Leipziger Hauptbahnhof beinahe einen Menschen umgebracht: Ein Somalier muss nach einem potenziell lebensbedrohlichen Angriff auf einen Sicherheits-Angestellten für sechs Jahre hinter Gitter. Die 16. Strafkammer des Landgerichts ging mit ihrem Urteil sogar über das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß hinaus.

Gleich eine ganze Reihe von Straftaten warf die Anklagebehörde Mahamed S. (30) in dem Verfahren vor. So soll er im vergangenen Jahr in der Hermann-Liebmann-Straße einem Mann ein Rad mit Felge und Reifen ins Gesicht geschlagen und ihn erheblich verletzt haben. Als er in einem Regionalexpress ohne Fahrschein angetroffen, schüttete er laut Anklage einer Zugbegleiterin ein Getränk ins Gesicht, verletzte deren Kollegin und stieß üble Drohungen aus. Kurz darauf habe er in einem Einkaufsmarkt am Hauptbahnhof einen Ladendetektiv geschlagen und verletzt, nachdem er beim Diebstahl erwischt worden war, so die Staatsanwaltschaft. Am Eingang zur Westhalle des Hauptbahnhofes soll er einen Mann zu Boden geschlagen und mit voller Wucht ins Gesicht getreten haben.

Mit abgebrochener Flasche zugestochen

Höhepunkt der Tatserie innerhalb von nur fünf Monaten war der Angriff auf einen Sicherheitsbediensteten am 26. Februar vorigen Jahres am Hauptbahnhof. Der Mann hatte Mahamed S. wiedererkannt, weil es vorher bereits einen Zwischenfall mit dem Somalier gegeben hatte. Anfang des Jahres hatte ihn die Security zum Verlassen des Bahnhofsgebäudes aufgefordert, weil der Verdacht bestand, dass er hier mit Drogen handelt. Schon da soll er mit einer Glasflasche auf die Wachmänner losgegangen sein.

Weil seit diesem Zwischenfall in Hausverbot gegen Mahamed S. bestand, forderte der Security-Mann nun auf, den Hauptbahnhof zu verlassen. Was dann passierte, ist nach Auffassung des Gerichts inzwischen erwiesen: Der Angeklagte schlug den Sicherheitsbediensteten mit der Faust ins Gesicht und versetzte ihm einen Hieb mit einer Glasflasche, mit dem abgebrochenen Flaschenhals stach er mehrfach in Richtung Kopf und Hals des Sicherheitsmannes.

Drohung bei Festnahme: „Ich bringe dich um!“

Billigend habe er dabei in Kauf genommen, dass er den Wachmann tödlich verletzt, heißt es in der Anklage. Das Opfer des Angriffs hatte viel Glück und geriet nicht in Lebensgefahr, erlitt allerdings mehrere Schnittverletzungen am Kopf. Als er den Angreifer mit Hilfe eines Kollegen zu Boden brachte, soll ihm der Somalier noch gedroht haben: „Ich bringe dich um!“

In dem seit Anfang des Jahres laufenden Prozess ging es neben versuchten Totschlag um mehrfache Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Beleidigung. Die Verteidigung forderte zwei Jahren und neun Monate, die Staatsanwaltschaft fünfeinhalb Jahre Haft. Die Strafkammer bildete eine Gesamtstrafe von sechs Jahren für den Angeklagten, dessen Asylantrag abgelehnt und dessen Aufenthaltserlaubnis erloschen ist.