Angriff in Leipziger Straßenbahn: Polizei sucht nach mutmaßlichem Gewalttäter

Leipzig. Bei der Suche nach einem flüchtigen Tatverdächtigen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann soll im vergangenen Sommer eine Person in einer Straßenbahn im Stadtteil Neulindenau attackiert haben. Bislang hätten alle Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie die Polizei am Mittwoch erklärte, soll der Gesuchte am 25. Juni 2022 gegen 21 Uhr in der Linie 15 in Richtung Miltitz unterwegs gewesen sein. An der Haltestelle Credéstraße stieg dann ein 54-Jähriger zu. Zuerst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. „Im Anschluss schlug ihm der Angreifer mit der Faust ins Gesicht, so dass er Verletzungen erlitt, die im Krankenhaus behandelt werden mussten“, so die Polizei weiter.

Der nun wegen Körperverletzung gesuchte Beschuldigte soll etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er habe eine schlanke Gestalt, trug im vergangenen Jahr kurze Haare und hat eine dunkle Hautfarbe. Am Tag des Angriffs soll er mit einem grünen Hemd, kurzen grünen Hosen, einem Basecap und mehrere Ketten um den Hals bekleidet gewesen sein.

Ein Bild des Gesuchten wurden auf dem Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte der Beschuldigte bisher nicht identifiziert werden, heißt es. Personen, die ihn oder seinen Aufenthaltsort kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei im Revier Südwest (Ratzelstraße 222) oder telefonisch unter 0341 / 946 00 zu melden.

LVZ