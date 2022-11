﻿Diese Fälle von Vandalismus gegen Kirchen gab es in den letzten Monaten

Eingeworfene Kirchenfenster, Schmierereien an Türen, Drohungen gegen Kirchen und gestohlene Kreuze – Leipziger Kirchen wurden in den letzten Monaten mehrfach angegriffen. Eine Chronologie.

Leipzig. Allein für das Jahr 2022 hat die LVZ über zwölf Angriffe und Drohungen gegen Kirchen in Leipzig berichtet.

1. November 2022: An der Eingangstür der russisch-orthodoxen Kirche prangt ein Z-Symbol. Das Zeichen russischer Kriegspropaganda ist in einer Größe von 80 mal 80 Zentimetern in roter Farbe an die Tür gesprüht worden.