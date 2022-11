﻿Aus Angst vor Klagen: Deshalb schaut Leipzigs Ordnungsamt nicht immer genau hin

Auf einigen Straßen Leipzigs parken Autos verbotenerweise auf dem Gehweg, ohne dafür einen Strafzettel zu bekommen. Grund sind personelle Engpässe – und die Angst vor Klagen.

Leipzig. Verzichtet das Leipziger Ordnungsamt in einigen Straßen absichtlich auf Knöllchen? Schaut es in ausgewählten Bereichen nicht ganz so genau hin? Genau das berichtete am Sonnabend ein ehemaliger Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der LVZ. Aus Schreiben der Landesdirektion auf Bürgerbeschwerden lässt sich nun erkennen, was Hintergrund für die Praxis ist.