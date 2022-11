﻿„Ich wusste, dass ich erst mal weg muss“ – Wie ein Russe vor dem Kriegsdienst nach Leipzig flüchtete

Pavel ist einer von Tausenden Russen, die vor Putins Mobilmachung ins Ausland flüchteten. In Leipzig spürte er, dass er seine Heimat trotzdem liebt. Warum will er nun zurück?

Leipzig. Pavel hat Angst. Ein Mittvierziger mit strähnigen, blonden Haaren und Silberkette um den Hals. Bevor er in dem Café in der Leipziger Südvorstadt Platz nimmt, bittet er darum, dass er das Interview unter falschem Namen geben kann. Dass sein Gesicht nicht abgedruckt wird. Schließlich, sagt der russische Staatsbürger, kenne der FSB seinen Namen. FSB, der Russische Inlandsgeheimdienst, der ehemalige KGB. „Ich möchte doch bald zurück zu meiner Familie“, sagt er.

Es ist ein Dienstag in Leipzig. Zweieinhalb Monate ist es her, dass Putin die Teilmobilmachung erklärte. Männer bis 35 konnten von nun an per Brief an die Front gerufen werden – in einen irren Krieg, den auch viele Russen nicht mehr verstehen.