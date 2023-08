Angst vor Verdrängung - der Samstag in Leipzig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie viel Miete zahlen Sie? Ich vermute - falls Sie in Leipzig mieten -, ihr Quadratmeterpreis übersteigt 6,69 Euro. So viel zahlen Kundinnen und Kunden fast mitten in der City - in einer der teuersten Wohngegenden der Stadt.

Das zentrumsnahe Musikviertel ist geprägt von klassizistischen Villen, luxuriösen Neubauten – aber auch von Gebäuden des Typs PH 16. Drei zu DDR-Zeiten gebaute Hochhäuser, direkt am Clara-Zetkin-Park. Sie gehören der Leipziger Bau- und Wohnungsgenossenschaft (LWB).

Gold, Silber, Bronze – die drei Hochhäuser im Musikviertel bekamen vor einigen Jahren einen neuen Anstrich. Auch innen wurde saniert. © Quelle: Andre Kempner

Die Mieten sind günstig, sodass sich nicht nur Besserverdienende eine Wohnung in dem Viertel leisten können – sondern eben auch Studenten und Rentner. Doch jetzt werfen Anwohner dem städtischen Unternehmen vor, diese Durchmischung durch Mieterhöhungen zu gefährden.

Denn der Quadratmeterpreis der 1256 LWB-Wohnungen im Viertel liegt zwar deutlich unter dem, was private Vermieter in der Gegend verlangen. Er überschreitet aber den Wert, den das städtische Unternehmen selbst als Durchschnitt für ganz Leipzig definiert. Antonie Rietzschel hat sich den Fall genauer angesehen, mit Betroffenen gesprochen und die LWB zu den Vorwürfen befragt.

Erster Blick auf die Leipziger Löwen-Vierlinge: Einen Monat nach der Geburt durften am 5. August 2023 erstmals Zoo-Besucher in die Schauhöhle - möglichst nicht mehr als zehn Menschen auf einmal. Löwenmama Kigali kann sich mit ihren Kindern aber auch jederzeit zurückziehen. © Quelle: Dirk Knofe

„Man merkt, dass Kigali alles im Blick hat“: Wie der erste richtige Besuchstag war und was die Gäste zu Leipzigs Löwenvierlingen sagen, Wie der erste richtige Besuchstag war und was die Gäste zu Leipzigs Löwenvierlingen sagen, lesen Sie hier

Ist das Kunst? In Leipzig dämmern viele Skulpturen vor sich hin. Jürgen Kleindienst hat deswegen mit dem Bildhauer Tobias Rost einen Rundgang durch die Stadt gemacht – mit Blicken auf In Leipzig dämmern viele Skulpturen vor sich hin. Jürgen Kleindienst hat deswegen mit dem Bildhauer Tobias Rost einen Rundgang durch die Stadt gemacht – mit Blicken auf Schönes, Misslungenes und Vergessenes

Regen, Regen, Regen - und trotzdem ist Trockenheit ein Problem : Auch in diesem Jahr ringen die Landwirte in Sachsen mit dem Wetter. Ihr Grundproblem wird aber drängender: Sie suchen : Auch in diesem Jahr ringen die Landwirte in Sachsen mit dem Wetter. Ihr Grundproblem wird aber drängender: Sie suchen Lösungen für den Klimawandel , berichtet Kai Kollenberg.

Kneipengeschichten: Ob ein Joint von Udo Lindenberg oder gesundheitliche Zwischenfälle, die zur großen Liebe führen - Leipzigs Gastronominnen und Gastronomen können Geschichten erzählen, Ob ein Joint von Udo Lindenberg oder gesundheitliche Zwischenfälle, die zur großen Liebe führen - Leipzigs Gastronominnen und Gastronomen können Geschichten erzählen, von Romantik bis Krimi

Heimspiel : In der Regionalliga Nordost steht BSG Chemie vorm ersten Saisonheimspiel. Los geht es 13 Uhr gegen Viktoria Berlin. Lok Leipzig muss um 13.30 Uhr beim ZFC Meuselwitz ran.

Sommertheater : Ob in der Moritzbastei, der : Ob in der Moritzbastei, der Südbrause oder im Paulaner Palais - auch am Sonntag gibt es in Leipzig verschiedene Vorführungen.

Leipzig Open: Beim zweiten Tag des : Beim zweiten Tag des Tenniswettbewerbs beginnt um 11 Uhr die Qualifikation der Damen.

