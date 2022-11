﻿Anschläge auf Leipziger Kirchen: Welche Antworten haben Kirchenvertreter und Polizei?

Die Schändung der Emmauskirche ist nur einer von vielen Übergriffen gegen Gotteshäuser im Raum Leipzig in diesem Jahr. Laut Polizei stieg die Zahl von Diebstählen, Vandalismus und politisch motivierten Graffiti spürbar an. Kirchenvertreter erschreckt die Verrohung, sie suchen nach Lösungen. In der kommenden Woche haben sie ein Gespräch mit dem Polizeipräsidenten.

Leipzig. Sie klettern am Baugerüst hoch, zwischen flatternden Folien hindurch, schlagen hoch oben ein Bleiglasfenster ein und zwängen sich durch die Öffnung in den Dachstuhl. Es ist die Nacht zum 25. Oktober, in der Unbekannte in der Emmauskirche Schränke aufbrechen und den Altarraum mit Fäkalien beschmutzen. Am Morgen stellt sich heraus, dass das kupferne Altarkreuz sowie ein Leuchter gestohlen wurden. 

Der Einbruch in die Kirche im Leipziger Stadtteil Sellerhausen ist bei weitem nicht der erste Fall von Vandalismus an und in Leipziger Gotteshäusern, der über die Betroffenen und Gemeinden hinaus für Fassungslosigkeit sorgt. "Bei meiner Frau und mir haben sich Wut und Traurigkeit abgewechselt", sagt Pfarrer Johannes Markert. Noch immer sticht auf der schmalen, sich windenden Treppe Richtung Dachstuhl und Geläut eine Holzstufe heraus – in ihrer Mitte ein Loch wie eine Wunde, eine verkohlte Umrandung wie Grind. Hier haben die Eindringlinge Feuer gelegt.