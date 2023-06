Drei Angeklagte gab es nach dem Anschlag auf die Leipziger Wohnung des damaligen sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow im November 2015. Zwei wurden schon freigesprochen, der dritte Mann steht seit Donnerstag vor Gericht.

Leipzig. Es ist der finale Akt in einem überaus zähen Verfahren: Mehr als siebeneinhalb Jahre nach dem Anschlag auf die Wohnung des damaligen sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) begann am Donnerstag am Landgericht Leipzig der Prozess gegen Jens E. (43), den letzten von ursprünglich drei tatverdächtigen Männern. Die anderen beiden Beschuldigten wurden freigesprochen – so wie auch Jens E. in erster Instanz.