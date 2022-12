﻿Böllern gegen die Vernunft? Feuerwerk zu Silvester ist der Sprengstoff fürs Gemüt

Silvester steht vor der Tür und sorgt mal wieder für gemischte Gefühle: Teile der Bevölkerung stürmen die Verkaufsstellen für endlich wieder zugelassenes Feuerwerk, doch die Stadt Leipzig, Polizei und Klimaschützer mahnen zur Vernunft. Ein Blick in verschiedene Gemütswelten.

Leipzig. Zufrieden schließt Louis Strauch den Kofferraum seines Kleinwagens. „Silvester ist gesichert“, sagt der 22-Jährige. Im Heck drängt sich ein XXL-Knister-Feuertopf ans Raketen-Sortiment, an Fontänen in Kegelform, an Knall- und Pfeifartikel. Hinter Strauch bildet eine Schlange aus rund 100 Wartenden jene Kulisse, zu der er auch er eine halbe Stunde lang gehörte.